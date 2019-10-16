身障婦人「我要找老公」超商哭鬧　暖警細心照料助返家

▲桃園市龍潭區陳姓婦人15日晚間外出，疑因思念亡夫在超商內情緒激動哭鬧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區陳姓婦人15日晚間外出，卻突然在超商內鬧情緒直呼：「我要找老公」，搞得店員不知如何所措，員警到場後陳婦不斷哭泣且不知所云，帶回派出所仔細詢問才知道，陳婦老公早已過世，疑因過於思念亡夫才上演情緒失控戲碼，經聯絡家屬後順利護送返家，家屬對員警即時照顧感謝不已。

15日晚間22時許，68歲的陳姓婦人在龍潭區中興路某家超商內哭鬧，中興派出所所長陳瑞慶、警員劉俊德及蔡震東等3員接獲報案到達現場，發現陳婦坐在超商休息區哭泣，直說「我要找老公」，員警詢問陳婦住在哪裡，陳婦始終搖頭啜泣，也無法表達身分與住所，為避免陳婦情緒失控造成超商不便，員警將陳婦載回派出所查證身分。

陳婦到派出所後，仍然情緒激動哭泣，警員劉俊德見陳婦體力有透支現象，自掏腰包購買晚餐與熱飲給陳婦果腹，以安撫其情緒，員警確認陳婦身分與住址後，立即打電話通知家屬到派出所帶回。

所長陳瑞慶指出，經了解陳婦為榮民遺眷，住在附近約1公里處，多年來無法接受老公離世事實，堅信其是到大陸出差未歸，因思念老公常趁家人不注意徒步外出，但傍晚左右會返家吃飯，15日晚上可能因體力不支忘記回家路，家屬在住家附近焦急尋找，正準備證件要到派出所報案時，看到警車慢慢開入住家巷內，載著老婦平安返回家中，對員警及時照顧，家屬不斷鞠躬道謝。

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