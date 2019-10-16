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厭倦工作卻不離職！OL點破「超魔鬼循環」...老鳥被封印嘆：就這樣待了7年

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▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲說出很多上班族的心聲阿。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

離職對許多人來說，是職場戰役中的大難題，一旦萌生念頭，往往會陷入另一層天人交戰。一名女網友就舉出「魔鬼循環」，因為年終、尾牙、禮金等等緣故，遲遲找不到走人的最佳時機點，大票網友看完心有戚戚焉，紛紛點頭附和，「我就是這樣待了7年」、「這不就是我嗎？哈哈哈哈哈哈」。

厭倦工作卻不離職的原因百百種，有的是人情壓力、被主管慰留，有人是不夠勇敢、不願離開舒適圈，當然也可能是顧慮到，「待遇各方面沒有比較優」、「老鳥變菜鳥無法適應」等。

請繼續往下閱讀...

「我以為大家都在等年終！」一名女網友日前在dcard發文吐露內心話，她表示，原本的上司今年6月被調走，結果換來一個不做事的主管，而上班一直都很開心的她，現在彷彿瞬間老10歲，也因此有了離職的想法。

女網友在心裡默默盤算，12月多領完年終就閃人，然而下一秒，她猛然想到，「阿不行！還有尾牙，至少抽台車或是電視再走吧」，接著依照這個思路，便掉入各種福利的無限循環。

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲怎能錯過尾牙抱大獎回家的機會呢。（圖／記者涂含昀攝）

她細數著，「尾牙過了...過年要跟主管討紅包；撐到2月了，4月還有清明節禮金；5月有勞動節禮金領完再走；然後還有生日獎金；等等...7月季獎金領完一定走；可惡！9月還有中秋禮金；我X...都做到9月了，年終不拿我4傻子？」

po文一出，引起廣大共鳴，網友們紛紛回應，「等年終完就走」、「這樣等...等到1年過了又1年」、「笑死XD這就是我目前的狀態」、「好像真的是這樣哈哈哈，已等5年的苦命女子」、「我公司也蠻多人這樣的，領完年終等端午節禮金和績效獎金，然後是中秋節和久任獎金和年終，就這樣等著領，一做就做了20年UP」。

另外，還有網友點出另一層面，直言「1、2月剛過完年，大家都在年後轉職，幾乎都是屎缺，再等等吧；然後到了4、5月，畢業季跟滿街的新鮮人相互競爭，變得很難找；接著來到7、8月，跟新鮮人競爭，剩下的職缺幾乎不理想；最後到了年底，大家都在苦撐等年終，所以也幾乎沒有職缺釋放。」

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