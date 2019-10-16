小米再添新通路夥伴　終於與燦坤合作

▲小米、燦坤終於合作。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（16）日舉辦了「小米台灣Redmi Note 8 Pro暨新零售夥伴發佈會」，會中宣布，小米台灣新的零售夥伴為燦坤3C。有趣的是，現任燦坤3C總經理李佳峰原任職小米台灣總經理，在李佳峰轉任燦坤3C總經理後，外界都在關注雙方究竟何時才會合作；而就在今日，兩造終於宣布合作。

透過此次的合作，小米產品將一舉進駐283間燦坤門市，預計將於年底前在燦坤全台門市開賣超過60種品項，其中有16間精選門市將特別設置小米木質品牌專櫃，71間門市設立小米專區，門市現場會展示超過10項小米明星產品。

李佳峰表示，小米台灣將可藉由燦坤3C的門市密集度優勢與通路網絡，更深遠地將小米產品推及到宜花東與離島地區，可說是徹底地照顧全台灣各地區的米粉都可以照顧到。再加上燦坤可帶給消費者全方位一站式購物體驗，擁有門市與網購全通路優勢。

為了慶祝本次雙方的合作，自10/17起至10/20日，燦坤全台283間門市將舉辦「小米明星商品盛大開賣」活動，屆時將有10款小米產品現買現折及優惠活動，包含了小米AI智慧音箱現折200元、小米藍牙耳機Air現折200元，以及米家智慧攝影機雲台版現折100元等的優惠。另外，10/19也將於燦坤特定10間門市推出，小米手環4家1元多一件的優惠。

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