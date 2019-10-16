他「脫光女兒衣服」爆打鎖陽台！帶小三住進家裡　拒養老婆扯嗆：我單身貴族

▲小綠和女兒常常遭到阿傑的痛打。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

一名男子「阿傑」（化名）被控長期對妻子「小綠」（化名）、子女家暴，甚至還曾經將女兒全身脫光毆打，打完之後還將人鎖在陽台，讓妻子長期忍受煎熬，忍不住向法院訴請離婚。

判決指出，阿傑與小綠結婚後，常常對她和子女施暴，還曾經將女兒全身脫光後毆打，之後還將女兒鎖在陽台，如果小綠去阻止，就也會遭到一頓痛打。對此，小綠也表示，她罹有家族遺傳的疾病，但阿傑卻對她不聞不問，拒絕提供醫療費用，且兩人已經分居許久，婚姻已經沒有實質，因此向法官訴請離婚。

對此，兩人的女兒也證稱，爸爸在她還小的時候，就常常打媽媽，還會罵對方腦袋裝大便，但媽媽因為思想較為傳統，一直忍氣吞聲不願意報警，直到他們長大後，才有辦法保護媽媽。更離譜的是，女兒還說，爸爸不僅放話說，自己要當單身貴族，不要養媽媽，但卻將外遇對象帶回來住到家裡，行徑相當誇張。

對此，法官認為，根據兩人女兒的證詞，已經足以認定阿傑有遺棄的妻子的事實，且兩人已分居近10年，主觀上亦無維持、經營婚姻生活的意願，已明確有拒絕通居之意，且拒絕扶養對方，婚姻明顯已經不能維持，因此判准離婚。

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