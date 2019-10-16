越南客搭台籍漁船偷渡　海巡查獲循線瓦解幕後人蛇集團

▲屏東地檢署指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位，於7月間在台南市安平漁港外海查獲東港籍漁船涉載運越南偷渡客，循線查獲人蛇集團主嫌 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署楊士逸檢察官指揮海巡署偵防分署屏東查緝隊等單位，於7月間在台南市安平漁港外海查獲東港籍漁船涉載運14名越南偷渡客案，經檢方起訴、法院判決執行完畢後，已驅逐出境，陳姓主嫌則由屏東地方審理。

▲▼越南偷渡客落網。

屏東地檢察署楊士逸檢察官指揮偵防分署屏東查緝隊，會同南部分署、艦隊分署及高雄市政府警察局岡山分局等單位，偵辦南部地區人蛇集團非法偷渡案，於2019年7月13日凌晨3時15分，在臺南市安平漁港外海0.7浬處，查獲東港籍漁船，以每人收取6000元至6500元美金不等運費，非法運載越南籍偷渡犯14名(8男6女)及負責接應的3名國人，訊後移送法辦。

查緝人員並循線查獲以陳姓男子為首幕後集團共11名國人，澈底瓦解以陳嫌為首人蛇集團，於10月初移送屏東地檢署偵辦，除蔡姓國人1名為緩起訴外，餘涉案人10名均提起公訴，且扣押漁船依刑法第38條第2項規定聲請法院宣告沒收。

檢察官並以陳姓被告主導整件偷渡犯行、審酌累犯、素行、犯後態等情節，具體求處有期徒刑1年6月，以資警懲，全案刻由臺灣屏東地院審理。

屏東查緝隊表示，非法偷渡犯入境來臺，嚴重影響社會治安，將持續有效防杜非法入境管道，並一擊瓦解幕後不法犯罪集團，確保轄境純淨與安全。