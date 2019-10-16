南投破獲民宅製毒廠「查扣出近百斤K他命原料」　3嫌收押禁見

▲高雄檢警日前在南投一處民宅內破獲K他命製毒工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、徐愷昕／高雄報導

高雄地檢署日前與內政部警政署高雄港務警察總隊組成專案小組，經長期監控蒐證下，9日在南投一處民宅內破獲K他命製毒工廠，當場查扣出80多公斤的製作原料及近20公斤的成品，同時逮捕3名嫌犯，全案依違反毒品危害防制條例將3人羈押禁見。

▲高雄檢警日前在南投一處民宅內破獲K他命製毒工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄地檢署日前接獲內政部警政署電信偵查大隊偵查第三隊的情資，指陳姓男子等3人涉嫌在南投一處民宅內製造毒品，專案小組在長期監控蒐證下，9日見時機成熟，持搜索票在南投縣及高雄市共 2 處執行搜索，當場成功查扣出疑似K他命粉末 18.42 公斤、半成品 1 公斤、疑原料 83.23 公斤及製造毒品器具 1 批，同時將3名嫌疑人帶回偵訊。

經檢察官訊問後，認為陳、徐與張姓嫌犯均涉嫌重大，全案依違反毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪，具有勾串共犯、逃亡之虞，在10日晚間向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

▲高雄檢警日前在南投一處民宅內破獲K他命製毒工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

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