2類新人「什麼都不懂vs很懂但自以為」老鳥恨誰？網點名第3種：根本大魔王

▲職場示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

進入職場的每個人都有經歷過菜鳥時期，升上資深老鳥回頭看後，往往都會在新人身上看到自己的影子。一名網友就在PTT上歸類出2種新人，詢問大家最受不了哪種，然而結果卻出乎他意料。

「你最討厭的是哪一個？為什麼？」一名網友在PTT女版上發問，他表示每個人都一定當過公司菜鳥，即使是換工作，也還算是新公司的新人，而新人又大致分為2類型如下，想知道老鳥們比較討厭哪一種。

請繼續往下閱讀...

他認為，第一種就是「什麼都不懂，一問全不知」，不僅沒什麼經驗、能力，對產業也沒概念，通常是應屆畢業生或是轉換跑道的人；再來第二種則是「什麼都很懂，但超自以為是」，這類人有一定的能力和經驗，多為跳槽的人或是高學歷畢業生。

▲「同事」是職場生活順不順的一大因素。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此網友們看法不一，有人認為沒經驗本就不是一種錯，只要學習態度好都好說，但也有人表示若流動率高的話，要一直重覆帶人也很煩，「一直問感覺好煩」、「1如果不自己回家做做功課也很討厭」、「阿就新人是要有什麼經驗」。

不過也有許多鄉民表示「上述2種綜合體」才是最恐怖的大魔王，「1的能力+2的態度」、「最討厭只會說不會做」、「什麼都不懂，超自以為是」、「12綜合最討厭」、「老菜鳥，來了8個月，素質比3個月新的還差」、「不懂裝懂的那種」。

除此之外，也有一派人反過來討論起老鳥，表示有些老鳥嘴上說盡量問，真的問了又生氣不耐煩也很讓人無言，「問了又叫新人自己學」、「比較討厭要菜鳥什麼都該會的老鳥」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►美麗最大的秘密，就是買進來變美麗！

