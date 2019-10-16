逆轉勝！開發金至3季底每股淨值達12.71元　創6年谷底變新高

▲開發金。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（16）日召開今（2019）年下半年的法人說明會，儘管面對中美貿易戰、香港動盪等全球經濟議題影響，今年截至第三季底，累計稅後淨利達到106.9億元，仍較去年同期成長26%。

開發金總經理王銘陽指出，開發金旗下的四大子公司，包含壽險、銀行、證券、創投以及私募股權等獲利貢獻均等，今年前三季獲利中國人壽貢獻31%、凱基證券貢獻26%、凱基銀行貢獻24%、開發資本18%。

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值得注意的是，王銘陽指出，去年因為金融市場的因素，每股淨值掉至10.97元，創下六年以來最低紀錄；但是今年已經回升，甚至有好的表現，今年上半年止每股淨值已經達12.46元；至今年第三季止已經達到每股淨值12.71元，創六年以來的新高。

王銘陽指出，開發金因應策略需要，調整關鍵人才佈署，衝刺個子公司業務，今年陸續延攬多位國際視野、專業能力具兼具的新血，包含新任的凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證券副董Osama S.Abbasi等、開發資本總經理何志傑等，期加入開發金之後將優化現有營運的模式，健全收益結構、持續提升綜效和發展區域利基業務。

此外，外資持股也有提升，自2017年初的26%，至今年的10月也提升到27.5%，顯示開發金的表現獲得外資肯定與青睞，未來會努力增加股東報酬率。