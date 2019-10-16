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床上請教考試技巧！公務員「磨練筆鋒」與人妻搞出結晶　瞎喊：他會成全我們

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▲▼出軌,外遇,戒指。（圖／達志影像／示意圖）

▲公務員愛上人妻同事，還鬧出人命，遭索賠210萬元。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

林姓公務員因準備技師考試時，向陳姓前女同事請教考試技巧，2人卻因此天雷勾動地火，發展出婚外情，陳女還因此懷孕。陳女丈夫事後發現2人姦情，氣得提告並求償210萬，法官審理後則依通姦罪判林男4個月徒刑，得易科罰金12萬元，民事部分判林男須賠償陳男15萬元。

判決書指出，陳夫主張，林男明知道陳女已婚，卻從2017年1月起經常與她互傳曖昧訊息，最後甚至相約摩鐵嘿咻，陳女還因此懷孕墮胎，林男這樣的行為造成他的家庭生活圓滿產生破綻，讓他身心受到極大折磨，因此提告並求償200萬元精神慰撫金，及10萬元流產費。

陳男到庭後辯稱，自己在準備技師考試時，向陳女請教考試方法及應試技巧。過程中，陳女非常熱心協助，2人也非常聊得來，陳女也因此透露出陳夫長年在外出差，且還外遇生子，婚姻狀況並不美滿，早就有意想離婚。

林男還辯稱，那段時間2人相互勉勵關心，才因此產生感情，進而發生關係。陳夫事後知道2人關係時，還曾表示，若林男願意跟陳女在一起，自己將會成全，但若是不願意，就請林男不要再糾纏。

新北地院審理後，認為林男破壞了對方夫妻間的美滿，陳女還因此罹患憂鬱症，因此依通姦罪判林男4個月徒刑，得易科罰金12萬元；民事部分，因陳夫並未提出任何事證來證明陳女流產費用是由他支出，因此不准許這筆金額，而至於精神慰撫金，法官則判林男須賠償15萬元較為合理。全案可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

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