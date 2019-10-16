元智大學前進泰國舉辦綠色智能生活科技展　童振源：促進台泰產學合作

▲元智大學於駐泰國代表處舉辦「台灣綠色智能生活科技展」。（圖／駐泰國代表處提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

駐泰國代表處台灣高科技中心於10月16至18日舉辦「台灣綠色智能生活科技展」展示會，台灣元智大學邀集台灣智能環保科技廠商參展。駐處代表童振源16日指出，台灣在智能科技的研發及運用蓬勃發展且深具特色，非常歡迎台灣元智大學吳志揚校長帶領一級主管及相關廠商代表來泰展示相關技術及產品，並促進台泰雙邊產業對接與產學合作。

童振源表示，元智大學為台灣以資通訊專業著名的大學，多年來培育無數科技人才，亦積極推動國際產學合作，感謝元智大學組團，透過展示會向泰國產學各界介紹台灣在綠能環保、人工智慧、材料應用、資通訊科技、網路平台管理等產業領域的研發應用，藉以擴大台泰雙邊的產業對接，將有助泰國推動4.0政策的產業轉型與升級，以及協助科技人才的培育及提升研發能量。

吳志揚指出，元智大學前身為元智工學院，轉型為綜合大學後著重培育學生成為具「全球流通競爭力」的世界公民，為迎接人工智慧時代來臨，元智大學目前正在推動新雙語大學，融入英語與程式語言，為全台大專院校中，首先把「程式語言」列為必修課，培養兼具領域知識與程式設計的跨領域人才，期待與泰國高等教育及科技領域有更為廣泛的交流及合作。

這次展示會呈現台灣科技教育與產業發展緊密連結的雙向產學模式，如參展的點通科技公司，展出邊緣運算語音聲控模組，語音強化技術即來自從元智大學的科技研究計畫，此技術能有效利用深度網絡結構，降低帶噪訊號中的噪聲成份，提升關鍵字識別率，並獲台灣科技部的「2019未來科技突破獎」。另一方面，元智大學也運用普羅通訊公司的產品執行高教深耕智慧校園計畫，也與先博通訊公司合作規劃即時通訊APP在物聯網的應用技術。

駐泰國代表處高科技展示中心於本年7月間正式啟用以來，已陸續協助台灣亞洲矽谷計畫執行中心與資策會舉辦「台灣創新科技展」及經濟部水利署舉辦「泰國曼谷新創水商品展示會」等，期擴大台泰雙邊相關產業對話及架接契機。高科技中心提供台灣產官研學各界來泰展出先進創新科技產品，以吸引泰國各界及台商來處觀摩我國高科技研發應用的最新動態及產業動能。