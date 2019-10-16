人妻一躍而下...3千萬房秒成「凶宅」！他崩潰：不敢相信　與孩子得賠300萬

▲妻子從租屋處一躍而下，他要連帶賠償房東一大筆款項。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

一名女子小綠（化名）2017年時從租屋處一躍而下身亡，2名房東面對房產成為兇宅一事，頓時感到欲哭無淚，決定向小綠的丈夫、2名孩子提告求償300萬元。小綠丈夫認為，妻子墜落在大樓2樓花圃，並非在屋內逝世，應該不會造成房屋跌價。但法院審理後仍判3人須連帶賠償300萬元給屋主。

根據判決書，2名房東主張，房子從2015年租給小綠夫妻倆，沒想到小綠卻在2017年時跳樓輕生，導致房子成為凶宅，且一般社會大眾多對凶宅存有嫌惡畏懼的心理，除了居住品質外，在心理層面也會造成負面觀感及影響，導致原本價值3千萬的房屋，瞬間減損屋價30%，少了900萬元的價值，因此提出民事訴訟各求償150萬元，共300萬元。

小綠老公表示，2014年10月跟妻子結婚，到她過世時才2年多的婚姻關係，自己並不知道妻子有躁鬱傾向，對妻子跳樓一事感到不敢相信，事後才查出，原來妻子16年來都有到診所拿鎮定劑、安眠藥，完全無法預期妻子會跳樓，強調自己對房屋的保管使用並無疏失。另外，妻子是墜落在大樓2樓的花圃，不是在房屋內過世，應該不會造成房屋跌價。依他目前的經濟狀況，也無法賠償房東。

小綠的2名子女則表示，母親與他人再婚，他們從來沒居住過該處，對於房屋是否因墜樓事件跌價也不清楚，母親過世後也沒有留下什麼遺產。

但法院將房屋送往不動產估價事務所鑑定，結果指出「凶宅」對不動產汙名化影響最嚴重，判小綠老公、2名子女需賠償2名房東各150萬元，共300萬元。全案仍可上訴。

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