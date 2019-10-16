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領先全國投保「超跑險」　台中市月底前協助成立「外送員工會」

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▲台中市府將協助成立外送員工會，保障權益。（圖／台中市政府提供）

▲▼勞工局長吳威志表示，將協助成立外送員工會，保障權益。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

餐飲外送人員為搶快送貨，這幾天已因車禍造成3人死亡，引發社會關注，市長盧秀燕關心外送員權益，月底前將協助籌設「台中市外送服務人員職業工會」，提供每人最高2百萬元保險給付、納入勞健保，更領先全國加碼「超跑險」，避免車禍事故需負擔天價賠償，此外，市府也將針對外送平台業者展開專案檢查，讓外送員「安心工作、平安返家」。

▲台中市府將協助成立外送員工會，保障權益。（圖／台中市政府提供）

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勞工局長吳威志表示，最近因為外送人員車禍造成死傷案例頻傳，在市長盧秀燕指示下，將協助成立「台中市外送服務人員職業工會」，工會將提供會員「團體意外險」，每人最高2百萬元賠償，家庭成員也納入保障，此外，工會也將領先全國加碼「超跑險」，外送途中如與昂貴名車擦撞，可避免負擔天價賠償，比個人名義投保更便宜。

剛從事Uber Eats外送員的邱先生表示，外送有時間壓力，時常風吹雨淋，對於安全是一大挑戰，對於工會可提供團體意外險，他覺得非常開心，若萬一不幸出了意外，也可獲得賠償，不至於因無法工作，就斷了收入。

另名foodpanda外送員賴先生也說，自己兼職從事外送1個多月，月收入2萬多元，時常耳聞同事在外送途中發生車禍，業者雖然會出面處理，但對於工會能夠提供團體意外險，可多一分保障，因此他樂觀其成，其它同事也非常期待。

勞工局指出，目前中彰投地區，包含有foodpanda、Uber Eats、Global Express全球騎士派遣等，從業人員估計1萬4千人以上，其中，foodpanda今年5月10日曾拒絕勞工局勞檢，違反《勞動基準法》第73條規定，市府已於7月12日開罰3萬元，市府將針對外送平台業者持續加強訪視檢查，督促業者遵守法令規定，如有違法情事，依法開罰，絕不寬貸。

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