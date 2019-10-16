「氮氣加水」飄煙有夠美！她喝下肚「胸腔爆炸」　胃+膽囊慘遭切除

According to the lawsuit, Stacey Wagers was celebrating her birthday with a friend in 2018, when the incident happened. She claims that a waiter who was using liquid nitrogen on another guest's dessert, to make it smoke, added the chemical to her water. https://t.co/FDHoUzXlgz — News4JAX (@wjxt4) October 13, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

45歲的美國女子史黛西（Stacey Wagers）先前參加朋友生日派對，隨後竟在喝了服務生為了製造效果、於玻璃杯裡放入氮氣的飲料後，內部器官嚴重燒傷，儘管被馬上送醫急救，但她的膽囊以及一部分的胃因此被切除，更在加護病房中住了幾天才轉到普通病房，情況十分嚴重。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在2018年的11月，史黛西在佛羅里達州的聖彼得海灘，參加朋友的生日派對，派對舉行的地點在一間飯店的酒吧，當時的飯店人員為了讓飲料看起來更有感覺，在玻璃杯裡頭放入了液態氮（可達到-195.5攝氏的低溫），以達到有煙霧繚繞的視覺感。

沒想到這樣的效果，卻讓史黛西在喝下裡面的水後，受到極大的苦難；氮氣在通過她體內的器官時燃燒了起來，胸腔像是爆炸一樣難受，她說，當時她感覺自己快死了，也無法開口說話。

史黛西表示，一開始她覺得加了氮氣的飲品根本沒有危險，而且在此之前她還看到工作人員把這樣的飲品倒在甜點上，照樣能夠食用；在她感到十分不舒服後被救護車緊急送到醫院，檢查結果發現她的體內器官嚴重被灼傷，膽囊跟一部分的胃需要被切除，後遺症就是終身都有可能受消化不良之苦。