　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「氮氣加水」飄煙有夠美！她喝下肚「胸腔爆炸」　胃+膽囊慘遭切除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

45歲的美國女子史黛西（Stacey Wagers）先前參加朋友生日派對，隨後竟在喝了服務生為了製造效果、於玻璃杯裡放入氮氣的飲料後，內部器官嚴重燒傷，儘管被馬上送醫急救，但她的膽囊以及一部分的胃因此被切除，更在加護病房中住了幾天才轉到普通病房，情況十分嚴重。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在2018年的11月，史黛西在佛羅里達州的聖彼得海灘，參加朋友的生日派對，派對舉行的地點在一間飯店的酒吧，當時的飯店人員為了讓飲料看起來更有感覺，在玻璃杯裡頭放入了液態氮（可達到-195.5攝氏的低溫），以達到有煙霧繚繞的視覺感。

沒想到這樣的效果，卻讓史黛西在喝下裡面的水後，受到極大的苦難；氮氣在通過她體內的器官時燃燒了起來，胸腔像是爆炸一樣難受，她說，當時她感覺自己快死了，也無法開口說話。

史黛西表示，一開始她覺得加了氮氣的飲品根本沒有危險，而且在此之前她還看到工作人員把這樣的飲品倒在甜點上，照樣能夠食用；在她感到十分不舒服後被救護車緊急送到醫院，檢查結果發現她的體內器官嚴重被灼傷，膽囊跟一部分的胃需要被切除，後遺症就是終身都有可能受消化不良之苦。

ET快訊
Apple跟瑤瑤借30萬：不想在演藝圈工作了！「結局反轉」她
Line Pay驚傳系統故障無法支付　官方證實：原因釐清中
foodpanda新公告再調高獎金門檻　外送員哀號：每半月砍
快訊／嘉義太保「貨車對撞」衝入稻田　2人拋飛重傷命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」下場抽出整罐血水！

嚇壞所有人！52歲男子「暈倒猝死」　喪禮火化前竟突然坐起

女毒蟲「汽油淋濕熟睡男友」　看他變「人形火球」尖叫亂跳…甩門逃走

民主黨12人廝殺「3領頭羊互打」　台裔楊安澤終於被看見！

NASA前首席研究員曝：火星上有生命！早在40年前維京號即發現...

初雪中騎白馬登白頭山頂！　金正恩：美國強硬制裁激怒人民

美大兵拆炸彈救同袍　下秒「龍根遭火爆炸斷」花14hr移植別人GG繼續用！

「氮氣加水」飄煙有夠美！她喝下肚「胸腔爆炸」　胃+膽囊慘遭切除

歐盟男女平權指數報告　瑞典、丹麥與法國獲前三名

大叔把小女友綁床上「捅爛臉蛋喉嚨」虐死　對警崩潰：她不值得那樣死去

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

民主黨12人廝殺「3領頭羊互打」　台裔楊安澤終於被看見！

NASA前首席研究員曝：火星上有生命！早在40年前維京號即發現...

初雪中騎白馬登白頭山頂！　金正恩：美國強硬制裁激怒人民

美大兵拆炸彈救同袍　下秒「龍根遭火爆炸斷」花14hr移植別人GG繼續用！

「氮氣加水」飄煙有夠美！她喝下肚「胸腔爆炸」　胃+膽囊慘遭切除

歐盟男女平權指數報告　瑞典、丹麥與法國獲前三名

大叔把小女友綁床上「捅爛臉蛋喉嚨」虐死　對警崩潰：她不值得那樣死去

嚇壞所有人！52歲男子「暈倒猝死」　喪禮火化前竟突然坐起

舊金山煉油廠兩儲存槽爆炸起火　或跟地震有關

鬼父性侵害女兒14歲懷第一胎！　亂倫20年生6子再睡「女兒兼孫女」

6,400萬像素Redmi Note 8 Pro登場　手機照片可直接輸出3.26公尺巨幅海報

小嫻還原「與張勛傑互親過程」　認了玩拖曳傘主動獻吻：他很大方！

邀前妻回家「當免費看護」！病母一過世秒變臉趕人　男怒告侵入住宅

硨磲貝「盜採」事件重創綠島形象　居民盼台東縣府查明

微甜女神酸酸求抖內…粉絲怨「騙我」　她怒控經紀公司塑造拜金形象

肚子痛爆！16歲女國手一踢…腫瘤「狂轉3圈」　醫剖開驚：已經黑掉了

爭風吃醋全武行！50年同學當街互毆　警一記「大外割」KO完勝

壁蝨還分好多種帶原疾病不同　小心艾利希體、焦蟲症

華聞快遞／54家涉海企業在深交所上市　總市值超3000億元人民幣

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

一家6口隱居地下室9年　等待末日

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

哈吉貝襲日雨不停　災民求食物

他吃一口滾燙炸魚餅　12小時身亡

「承認台灣是獨立國家」9天內破10萬連署　躍上外媒熱議

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

夫妻爽中1億...25年後超慘下場曝光

美眾議院通過《香港人權與民主法案》

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝颱風橫掃　日本增至74死

發霉爛甲「90度凹折」繼續長！超噁拔除畫面曝

牙齒矯正醫生「年薪630萬＋工時彈性」

更多熱門

相關新聞

2工人吸氮氣過量昏迷1死　台積電18廠停工

2工人吸氮氣過量昏迷1死　台積電18廠停工

台南南科台積電18廠，5月23日下午2時24分午傳出工安意外，有2名在氮氣槽體上方的工人，疑因吸入過多氮氣，昏迷倒在槽體上方，消防局前往救護時，2名工人已無呼吸心跳，經送麻豆新樓醫院及安南醫院搶救，其中28歲李姓男子死亡，43歲江姓男子救活，南科管理局表示，廠區暫時停工進一步調查釐清事發原因。

工廠儲氣槽冒煙　警消封路管制

工廠儲氣槽冒煙　警消封路管制

即／汐止鋼鐵廠氮氣外洩 灑水止漏

即／汐止鋼鐵廠氮氣外洩 灑水止漏

爸爸拿「吹風機」灌氣球造成爆炸

爸爸拿「吹風機」灌氣球造成爆炸

手下留蟑！殺光「小強」植物難活

手下留蟑！殺光「小強」植物難活

關鍵字：

氮氣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面