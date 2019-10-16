　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「5G競價作業注意事項」修正草案出爐！NCC定價、競標者標需求量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）
▲5G通信時代即將來臨（示意圖／123rf）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）16日審議通過《行動寬頻業務競價作業注意事項》修正草案，其中最重要的就是採取由NCC訂價，競標者標需求量。預計新辦法會讓得標者取得成本趨近一致，也讓總得標金額達到最高。

NCC表示，這次修正的競價作業重點如下

一、參考國外拍賣機制，由過去競價者對競價標的「報價」，改為競價者「提出所需求頻寬」，以提升競價效率。當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡。若連續兩回合無競價者再提出需求頻寬時，數量競價的主要競價回合部分，就宣告結束。

二、為避免競價中發生流標，導致稀有珍貴頻率資源無法做更有效運用，於數量競價中也新設計了補充競價回合，以確保原規劃釋出的頻率能順利釋出。
▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

每回合競價者取得的暫時得標頻寬，會依競價者提出需求頻寬的回合價，是否等於當前回合的回合價；或競價者的需求頻寬，是否等於前一回合之暫時得標頻寬等因素，以先後排列競價者的序位，序位優先者先取得暫時得標頻寬，序位相同時則以電腦抽籤決定。

三、釋照競價作業依前例仍採二階段方式進行，第一階段，以多回合競價方式決定得標頻寬數量，第二階段，再進行位置競價，決定實際得標頻率位置。

NCC將於24日辦理競價作業流程說明會，再行徵詢業者意見，修正後公告，並在12月10日開始的5G競標中生效採用。NCC表示，預計明年元月完成5G釋照程序，目前計有中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家業者提出申請，相關審查作業刻正同步進行中，將於11月下旬完成申請人事業計畫構想書及資格等審查作業後，公布合格競價者名單。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
獨／王瞳死纏馬俊麟！追上門找人嗆正宮…梁敏婷堅持提告原因曝光
驚悚現場曝光！Uber Eats外送員左切超越熊貓…遭夾撞亡
小嫻剩一邊卵巢「我還在排卵！」公布超音波結果：覺得自己是活的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

宏達電專利訴訟不斷　美國ITC啟動337調查

逆轉勝！開發金至3季底每股淨值達12.71元　創6年谷底變新高

「5G競價作業注意事項」修正草案出爐！採NCC訂價新制

台積電撐盤！台股收漲51點　創一年多來新高

外送平台夯引關注　公平會：將持續觀察是否有不當競爭

長榮不給罷工員工優待機票　勞動部裁定：構成不當勞動行為

債市推升9月投信基金規模創高　達3.69兆元

內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

宏達電專利訴訟不斷　美國ITC啟動337調查

逆轉勝！開發金至3季底每股淨值達12.71元　創6年谷底變新高

「5G競價作業注意事項」修正草案出爐！採NCC訂價新制

台積電撐盤！台股收漲51點　創一年多來新高

外送平台夯引關注　公平會：將持續觀察是否有不當競爭

長榮不給罷工員工優待機票　勞動部裁定：構成不當勞動行為

債市推升9月投信基金規模創高　達3.69兆元

內閣財經總軍師預言：台灣全年經濟成長率將是亞洲四小龍之首

格芯與Arm推SoC解決方案　大幅度降低成本

iPhone Safari疑似資料傳騰訊惹議　專家提供消費者2招保護隱私

「車界女神」復出主持！　指2節目沒新哏：我不太和蘇宗怡比

【名家看經濟】戴志言／臺灣還需將「汽車」列為策略性產業？

小米再添新通路夥伴　終於與燦坤合作

狗狗睡到流下床「粉鼻90度擠歪」　1.2萬網友笑翻：是喜德吧！

嚇壞所有人！52歲男子「暈倒猝死」　喪禮火化前竟突然坐起

辣人妻裝可憐博同情...外遇還1女侍多男！小王驚覺頭冒綠光　怒向她老公爆料

照顧到床上！志工帶她進房「撞擊牆壁」...少女聽水聲傻眼：感覺做不該做的事

蝦米！每天1杯含糖飲料會降低25％受孕能力？！　醫師：喝愈多愈甜影響愈大

馬上就掉入大坑！《決勝時刻M》實測介紹與心得分享　

更省油的TOYOTA RAV4！插電式油電車型預告洛杉磯車展亮相

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

即／大樂透7.2億出爐！中了馬上放假

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

外送員列入僱傭關係後月入10萬夢碎？　勞動部出面說明　

台銀老董看鼠年景氣　碎步快行

人力銀行調查：外送員最高月入18萬 、最低僅2萬

全家「科技2店」下周二亮相　超商業界首創5G智販新體驗

長榮航空自辦選務推派多元勞方代表　拒絕長榮企工黑箱作業

北都22頻道授權費爭議調處再破局

國際貴金屬貴森森　台銀生肖幣破8年新高

更多熱門

相關新聞

高通推5G 閘道器　實現無線家用網路

高通（Qualcomm）今（15）日宣布推出用於5G固定無線接取（FWA）家用閘道器的全新參考設計，協助傳統家用寬頻網路產業轉型，實現家用網路無線化。

專訪北都／斷訊事件吃相太難看！

北都22頻道授權費爭議調處再破局

高通5G數據機　獲30家OEM採用

練台生出手敲定TBC授權

關鍵字：

5GNCC

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面