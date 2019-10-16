「5G競價作業注意事項」修正草案出爐！採NCC訂價新制



▲5G通信時代即將來臨（示意圖／123rf）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會（NCC）16日審議通過《行動寬頻業務競價作業注意事項》修正草案，其中最重要的就是採取由NCC訂價，競標者標需求量。預計新辦法會讓得標者取得成本趨近一致，也讓總得標金額達到最高。

NCC表示，這次修正的競價作業重點如下



一、參考國外拍賣機制，由過去競價者對競價標的「報價」，改為競價者「提出所需求頻寬」，以提升競價效率。當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡。若連續兩回合無競價者再提出需求頻寬時，數量競價的主要競價回合部分，就宣告結束。

二、為避免競價中發生流標，導致稀有珍貴頻率資源無法做更有效運用，於數量競價中也新設計了補充競價回合，以確保原規劃釋出的頻率能順利釋出。



▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

每回合競價者取得的暫時得標頻寬，會依競價者提出需求頻寬的回合價，是否等於當前回合的回合價；或競價者的需求頻寬，是否等於前一回合之暫時得標頻寬等因素，以先後排列競價者的序位，序位優先者先取得暫時得標頻寬，序位相同時則以電腦抽籤決定。

三、釋照競價作業依前例仍採二階段方式進行，第一階段，以多回合競價方式決定得標頻寬數量，第二階段，再進行位置競價，決定實際得標頻率位置。



NCC將於24日辦理競價作業流程說明會，再行徵詢業者意見，修正後公告，並在12月10日開始的5G競標中生效採用。NCC表示，預計明年元月完成5G釋照程序，目前計有中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家業者提出申請，相關審查作業刻正同步進行中，將於11月下旬完成申請人事業計畫構想書及資格等審查作業後，公布合格競價者名單。