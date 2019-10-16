他po「3800億買66架F-16V是盤子」國防部提告　法院判無罪：可受公評

▲伍男評論F-16V戰機軍購案是「盤子的行為」，遭國防部舉發，北院日前判決無罪，引來網友狠酸，「史上最會告人的政府」。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者羅志華／台北報導

網路社群發達的現在，民眾時常在網上評論時事、人物，卻也因此衍伸出不少訴訟糾紛，但難道評論政府作為，也要被「國家機器」追殺嗎？伍姓男子於2019年7月間在臉書發文，「為什麼執意花3800億去買66架F-16V？根本就是盤子的行為阿」等語，遭國防部依違反社會秩序維護法舉發。北院認伍男評論屬言論自由範圍，判他無罪。

此判決引來網友吐槽，「法院認證的盤子」、「史上最會告人的政府」，但也有人替國防部澄清，指伍男PO的軍購數量不實，才會挨告。

伍男於2019年7月5日在臉書發文，質疑國防部用3800億去買66架F-16V太貴，並比較「英國買138架F-35也不過3620億」，直批國防部軍購根本是「盤子的行為」，經國防部向刑事警察局舉發，依違反社會秩序維護法移送伍男。

台北地院審理時，認為伍男以疑問句對軍購提出質疑，並非故意捏造不實謠言，且軍購涉國防安全議題，是可受公評之事，屬於言論自由保障範圍，且伍男言論也不足以讓聽聞者產生恐懼、負面等心理，並沒有違反社會秩序維護法，判不罰。

此判決引來不少網友吐槽，「芒果乾」（亡國感）大賣，「這樣也要被法辦？1450來護航啊！」、「這樣真的被國防部告？台灣怎麼了…」、「X的綠共執政，真的整天就是政府告人」、「綠共有造謠自由，人民沒有言論自由」。

卻有網友指出伍男挨告關鍵，原來伍男評論中「英國買138架F-35也不過3620億」，其中3620億僅為第一階段購買48架F-35的金額，而不是「3620億買138架」，且以匯率計算，折合台幣應為3733億元，伍男引用錯誤數據，批評國防部「3800億買66架F-16V」是「盤子的行為」，才是他挨告的主因。

生火了！連我媽都用到發光