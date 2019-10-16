「2019南國漫讀節」　5 條走讀路線走讀屏東

▲「2019南國漫讀節」25日以走讀屏東揭開序幕，透過5條「歷史走讀路線」讓屏東豐厚的歷史故事透過文學呈現 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2019南國漫讀節」10月25日以走讀屏東揭開序幕，透過5條「歷史走讀路線」讓屏東豐厚的歷史故事透過文學呈現。

屏東縣政府文化處表示，每條走讀路線的選定都有其背景歷史及自然環境的交融影響，透過小旅行的形式帶領大家認識屏東的故事，5條路線有走向大武山的禮納里部落；跟著繪者陳信宏探詢昔日阿緱城；串聯半島歌謠祭，探訪恆春小鎮的「現在」與「過去」；王浩一帶領的東港小鎮，以及走進屏東市眷村的小旅行。

今年邀請山楂果影像製作李宗勳導演為漫讀節拍攝短片「晨光」，由屏東縣籍作家瀼阿淥．達魯拉雅治的詩作「晨光」為文本，搭配即將成為母親的屏東排灣族歌手沐妮悠美麗的聲線，呈現屏東專屬的自然地景。透過詩句的流動，光影的變換，細細感受大武山之母的溫暖。

文化處長吳明榮說，南國漫讀節是屏東自創閱讀品牌，屏東是微形的台灣縮影，山海則是孕育文學的搖籃，以自然閱讀展開重要文學盛宴，台灣沒有一個縣市像屏東具備這麼多可能性，邀請大家一同走讀屏東，漫讀文學。活動資訊可上「2019南國漫讀節」粉專查詢。宣傳短片連結https://youtu.be/0fRRsmC8FvA。