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西螺七崁武術嘉年華　生活武術創新境界

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▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲武術老師傅期待西螺七崁武術再度走入大眾生活中，喚醒西螺七崁團結意識、紮根西螺七崁文化，能開創西螺七崁武術再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是武術重要起源地與傳承發展區域，繼2016年「振興社日」、2017年「勤習堂日」、2018年「武野館日」，今年將於10月26日以「《傳承･創新》之間「看見西螺七崁武術風華再現」盛大登場，記者會中幼兒園兒童拿迷你開口獅表演外也敬奉上「穀仔茶」，逗得武術老師傅們笑開懷。

西螺七崁武術大型嘉年華活動一直以來由雲林縣政府主辦、西螺七崁武術文教基金會承辦，已以近20年，有別以往，今年整合前三年的『主題館日』，訂定為「《傳承･創新》之間 看見西螺七崁武術風華再現」的整合型活動，邀請全國鄉親蒞臨西螺大橋廣場，期盼能紮根武術文化、再現西螺七崁武術風華。

▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幼兒園兒童拿迷你開口獅表演外也敬奉上「穀仔茶」，逗得武術老師傅們開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

財團法人西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲董表示，多年來提倡「生活武術」將在活動中具體實踐：「武術•藝術—武與藝的火花」，邀請名師以七崁武術底蘊為精神，結合幼童彩繪獅頭與老師傅獅藝陣頭的「獅藝傳承—武館獅陣與童子練獅」薪傳，既是傳承更是創新，結合地方文化與產業，具有「武術·產業」的時代意義。

▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幼兒園兒童拿迷你開口獅表演外也敬奉上「穀仔茶」，逗得武術老師傅們開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

實現《武術生活是傳承･生活武術是創新》是財團法人西螺七崁武術文教基金會的願景，今年活動類別特別多元，結合地方文化與產業，讓西螺七崁武術再度走入大眾生活中，喚醒西螺七崁團結意識、紮根西螺七崁文化，開創西螺七崁武術再現風華。

▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「穀仔茶」有祛傷解鬱是早期習武之人，最普遍的飲用茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲將稻穀乾炒七分熟，煮水喝湯有祛傷解鬱之效，在早期物資貧乏年代這是最容易取煮的養身茶。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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