台積電撐盤！台股收漲51點　創一年多來新高

▲ 台股今日收漲51點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今日開高後拉回，盤中大多維持在11,130點上下遊走，尾盤隨台積電漲勢擴大拉抬至11,150點左右，終場上漲51點或0.46%、收在11,162點，創下去年8月30日以來新高，成交量1,461億元。

台積電今日開盤雖一度來到298元高價，但隨後來到平盤上震盪，下午1點之後漲勢逐漸擴大，終場收在296.5元、漲幅1.02%。

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股王大立光（3008）今日開高走低，收盤下跌125元、收在4375元，跌幅2.78%；鴻海（2317）則維持小漲走勢，收在75元、漲幅0.4%。

觀察各類股表現，橡膠類股已連續三日收漲，今日漲幅來到2.41%，南港（2101）漲5.68%、正新（2105）、泰豐（2102）皆漲逾2%；營建類股也有1.66%漲幅，個股表現如欣巴巴（9906）在開盤不久後衝上漲停、國產（2504）收漲7%、國建（2501）、愛山林（2540）漲幅都在4%以上。

另外，光電類股指數則下跌1.4%，除大立光大跌之外，其他如TPK-KY（3673）下跌4.36%、玉晶光（3406）跌1.97%。面板雙雄則維持上漲，友達（2409）收盤漲0.61%、群創（3481）漲1.32%。