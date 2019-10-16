韓國瑜請假三個月跑選舉　陳其邁痛批：對市民毀信背諾





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜自稱要「出征」、請假三個月跑總統選舉。16日第一天開始請假後的競選行程，面對媒體追問，他呼籲總統蔡英文跟著請假，「在平等的狀態下，來一場君子之爭」。行政院副院長陳其邁對於韓國瑜作法不以為然，痛批對方沒有兌現競選承諾，是對市民的毀信背諾。

針對韓國瑜請假跑選舉行程，陳其邁16日受訪時表示，最重要的還是高雄市民的感受，韓國瑜剛選上總統不到一年的時間，就北漂要選總統，到底選市長時的承諾要怎麼兌現，在民主政治中沒辦法實踐競選政見是一種毀信的做法，市民當然自會有一番評價。

陳其邁提到，韓國瑜剛當選市長幾個月，已經請假將近四個月，如果是一般公司也很難接受，市民對此一定很有感受，在很多民調中都顯示韓國瑜在市長中的滿意度是最後一名，應該要好好把學分修好，把市長工作做好，才是對市民比較公平的做法。

對於韓國瑜請假還要蔡英文跟著請，陳其邁回應，韓市長假如要北漂應該要自己說明清楚，到目前為止還沒看過誰為了選舉請假高達三個多月。

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