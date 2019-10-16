美中有望下月簽署協議　APEC財長「適度樂觀」：盼貿易戰早日結束

▲ 美中有望在11月簽署貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞太經濟合作會議（APEC）各國財長及代表15日在智利首都聖地牙哥展開會議，針對美國及中國在11月簽署一份完整貿易協定的可能性表示「適度樂觀」，盼望兩國能夠結束貿易戰，在下月的APEC峰會期間簽下協議。

美國總統川普（Donald Trump）上周宣布，與中國達成初階協議。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日補充，美中本周展開副部長級通話，他下周則將與中國國務院副總理劉鶴通話，以敲定第一階段的貿易協定。

智利財長拉瑞恩（Felipe Larrain）表示，這份協議將「意義重大」。他有些樂觀，但也警告，「計劃、良好的立意與有意簽署是一回事，實際簽署又是另一回事。」紐西蘭財長羅伯遜（Grant Robertson）則警告，不應太過樂觀，「我們必須承認，在此問題完全解決以前還有一段路要走，但結束這場貿易戰對全世界都很重要。」據報導，APEC財長會後預計發表一份支持自由貿易的聯合聲明。

《歐新社》報導，除了與智慧財產權、金融服務及貨幣有關，外界目前對這份協議的細節所知不多。此外，美國政府還撤回原定15 日生效的加徵關稅計畫，且預計12月15日啟動的提高關稅計畫也可能取消。

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