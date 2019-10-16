撕連儂牆又傷港生　文大學生會：陸生「賠醫藥費+PO道歉文」雙方和解

▲文化大學連儂牆爆發衝突。（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中事件已延燒多月，文化大學一群港生上個月也在校內製作連儂牆，但卻遭陸生撕毀，甚至雙方還爆發肢體衝突，過程中1名港生遭另一名陸生從1公尺多高台上拉下來，導致港生受傷。文化大學學生會昨（15日）在臉書上指出，目前雙方已在士林地檢署和解，陸生將賠償受傷學生醫藥費並將公開道歉信在公開在「文化大學學生會臉書」2周。

文化大學港生9月24日深夜在校內設立連儂牆，卻引發陸生不滿，在25日凌晨動手撕毀連儂牆，雙方除了爆發口角衝突，一名女性港生還遭推落高台，港生最後怒告陸生。

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▲文化大學陸生PO道歉信。（圖／翻攝文化大學學生會臉書）

文化大學學生會昨天指出，港、陸雙方已在14日於士林地檢署達成和解，當事人也將道歉聲明書交由學生會，將在文大學生會臉書上刊載兩周。道歉聲明表示，「我朗娜爾丹向何永彤道歉，我既然在台灣，應該尊重台灣的法律及言論自由，不應該因為立場不一樣而傷人。」

對於社會各界對這次衝突事件的關注，學生會表達謝意，也再次重申在中華民國台灣的土地上各方皆有表達訴求的權利，但是絕對反對暴力，並呼籲文化師生及各界人士能夠以理性的方式發表言論，也期待未來文化成為一個更加多元民主的校園。