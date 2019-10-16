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民主黨12人廝殺「3領頭羊互打」　台裔楊安澤終於被看見！

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▲▼民主黨第4場總統初選提名人辯論。（圖／路透）

▲左起分別為桑德斯、拜登與華倫，3人面臨越來越激烈的辯論場面。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

CNN以及《紐約時報》15日主辦民主黨第4場總統初選辯論，總共12人上台闡述自己的政策。有民調顯示，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）是有望被提名的領頭羊，而從辯論期間大家的表現來看，她確實成了被攻擊的目標。

12位爭取2020總統大位的民主黨人15日在辯論場合競爭。CNN整理7大重點，包括華倫整晚都受到攻擊，也有其他人選開始變得更有野心。

華倫在幾個月的民調保持領先，使得她在台上受到極大關注，其中印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）就攻擊她在醫療保險方面的回答。

華倫支持參議員桑德斯（Bernie Sanders）所提出的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All），也就是讓每個人都能透過政府的計畫獲得保障，進而取代私人保險。雖然桑德斯坦承，為了支付這個項目，美國人的稅收必須增加；但華倫拒絕說明，到底中產階級的稅收是否會增加，她僅表示因為部分條款將被取消，整體成本會下降。

▲▼民主黨第4場總統初選提名人辯論。（圖／路透）

▲12位民主黨人上台闡述政見。（圖／路透）

布塔加智認為，華倫在閃躲一個是或不的問題，缺乏明確計畫。克洛布徹還指責華倫不誠實。華倫隨後談論到稅收問題，當時前眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）詢問她，是否會提高中產階級的稅收，她說「不會」。

值得注意的是，就在辯論期間，《華盛頓郵報》指出紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）打算支持桑德斯。CNN接著報導，明尼蘇達州眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）、密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）也有意這麼做。歐加修-寇蒂茲被視為在前總統歐巴馬之外，最有影響力的支持者。

辯論當晚，華倫幾乎成為箭靶，前副總統拜登（Joe Biden）則是沒太多存在感，直到接近尾聲時，華倫、拜登、桑德斯才終於針對彼此的看法而發聲。其中一個問題是，拜登擁有很多經歷，但這是否對選民有用？

拜登在台上充滿自信，他提及自己在前總統歐巴馬執政時期的政績，與共和黨人合作，促成各種項目完成，「我們都有好主意，問題是，誰有辦法完成？你能怎麼做到？我不是在說他們不能，但我認為這是我們該正視的。」

此時，桑德斯開始攻擊拜登，他直言拜登造成伊拉克戰爭，有一項傷害中產階級家庭的破產法案，在貿易協定以及與中國的貿易關係方面，使得美國損失400萬個工作機會。華倫也不忘加入戰局，她提到歐巴馬執政期間，自己在創建消費者金融保護局的貢獻，此番言論激怒了拜登。

其他民主黨人當然也不是省油的燈，克洛布徹可能失去11月第5場辯論的資格，此次表現明顯活躍，一改過去溫和態度。她認為華倫所提倡的醫療保險政策就像在做白日夢。

鏡頭轉到台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）身上，早在2017年發起競選活動以來，他便計畫要讓每位成年美國人每月獲得1000美元，藉此應對失業、自動化問題。然而，媒體與選民當時並不太關注。

▲▼民主黨第4場總統初選提名人辯論。（圖／路透）

▲楊安澤（圖中）的全民基本收入計畫得到討論。（圖／路透）

如今，楊安澤提出的全民基本收入計畫，他又稱之為「自由紅利」（freedom dividend），仍然是他具指標性的政策。特別的是，過去無視他的民主黨人，15日終於開始嚴肅討論這個議題。

前住房與城市發展部長卡斯洛（Julián Castro）表示，「我認為，我們需要處理一個受到自動化影響的社區。」夏威夷眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）則說，「我同意我的朋友楊安澤。全民基本收入是個好主意，有助提供保障，讓人民做出他們想見到的選擇。」

談到全民基本收入時，楊安澤與華倫展開辯論，後者認為這個問題觸及的層面更廣泛。辯論結束後，楊安澤告訴CNN，華倫來詢問他，要他寄出提案的細節，「她說想看看數據。」

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