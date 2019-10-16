陳其邁酸韓國瑜選總統不是選「總機」...敏感的就轉接給國政顧問





▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，15日在電視專訪中以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大比喻兩岸關係。行政院副院長陳其邁感嘆，韓國瑜不該一下用浴缸塞子一下用神話故事迴避問題，總統不能像總機一樣都轉接，也不應該遇到敏感問題就交給國政顧問回答，這樣的總統候選人過不了關。

接續去年選市長時以「浴缸塞子」說比喻台灣外交處境，韓國瑜這次換以「阿拉丁神燈」故事比喻兩岸關注，陳其邁對此相當不以為然，他在16日出席民進黨中執會前受訪時表示，兩岸關係或亞太地區安全情勢，都是很實際的問題，不是神話故事。

陳其邁說，處理兩岸關係要有很具體的政策主張跟國際事務經驗，韓國瑜過去比較沒有這方面的歷練，反而花很多時間去選舉造勢，希望對方能針對具體的事物多用功，多涉略一些兩岸事務，多了解國際情勢。「我想國際事務或兩岸關係不像爬樹，也不是用神話故事作比喻，他應該很具體的提出政策主張，比如說是不是反對一國兩制？是不是反送中？不是用神話故事、用浴缸塞子，來迴避兩岸政策。」

另外，陳其邁也感嘆，韓國瑜在國民黨總統初選講過浴缸塞子，難道總統大選要換講神話故事，「我是覺得有點可惜，要問韓市長的是，對香港反送中意見到底是什麼？不是像爬樹一樣簡單就可以解決，不是遇到敏感問題就都交給國政顧問來答，總統不能像總機一樣都轉接，總統候選人這樣過不了關。」

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