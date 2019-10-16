大叔把小女友綁床上「捅爛臉蛋喉嚨」虐死　對警崩潰：她不值得那樣死去

▲49歲的法瑞爾把22歲女友珊米綁在床上持刀虐死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國一名49歲男子法瑞爾（Jason Farrell）與22歲女友珊米（Sammy-Lee Lodwig）吵架，一怒之下把對方綁在床上，用菜刀猛刺，緩慢地虐待致死。據了解，他曾和死者的母親交往過，可說是看著女友長大，被捕後向警方崩潰地說，「她不值得那樣死去！」

根據檢察官瓊斯（Mike Jones QC），法瑞爾行兇後，打電話給友人，「我殺了她，我受夠了，她不會閉嘴，一直說莉莎的事情，我把她切成碎片。」他提到，嫌犯行兇過程非常緩慢，被捕後寫下「令人不寒而慄」的信件，交代犯案細節，「我把她綁起來，告訴她『我受夠了，我要殺了妳』，我一遍又一遍捅著她的臉和喉嚨。」

瓊斯在庭上表示，凶器是一支黑色把柄的菜刀，刀片應是15公分，可是當時已經不見，現場也找到一個沾滿血液、打結的浴衣腰帶，上面有著珊米的唾液，推測曾被塞進死者嘴巴裡。傑森逃離現場，但是稍後就被警方逮捕，他被拘留時表示，「她不值得那樣死去！」

《鏡報》報導，死者衣衫完整，但喉嚨和額頭滿是割傷，床單上沾滿大片血跡，可能在醫護人員抵達前20到30分鐘死亡。法醫莫斯（Claire Morse）認為，受害者在床上被攻擊，頸部傷口破壞了主動脈與靜脈，胸部傷口也深到穿進肺部。

He 'brutally, mercilessly and repeatedly stabbed her to death' 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月15日 星期二

根據斯旺西（Swansea）皇家法庭，法瑞爾吸毒又外遇，導致某任前女友莉莎（Lisa Ballard）自殺身亡，他為此非常自責，因此當珊米不斷提起這件事，才會失控殺人。據悉，嫌犯也曾和受害者的母親莎拉（Sarah Lodwig）交往過，懷疑對方結交新歡，幾天前為此在大街上攻擊一名無辜男子馬赫（Christopher Maher）。

BBC報導，法瑞爾否認謀殺、蓄意造成嚴重身體傷害、非法傷害等指控，全案審判仍在進行當中。

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