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萬巒可可有機栽培＆雜草綜合管理觀摩會　農友滿載而歸

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▲高雄區農業改良場15日於屏東縣萬巒鄉張東明農友「趣訪農園」果園辦理「可可有機栽培暨雜草綜合管理觀摩會」，農友收穫滿滿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄區農業改良場15日於屏東縣萬巒鄉張東明農友「趣訪農園」果園辦理「可可有機栽培暨雜草綜合管理觀摩會」，農友收穫滿滿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提倡有機友善耕作及推廣果園雜草綜合管理技術，高雄區農改場15日於屏東縣萬巒鄉張東明農友「趣訪農園」果園辦理「可可有機栽培暨雜草綜合管理觀摩會」，該果園利用ㄇ字型錏管進行可可樹整枝，有助於防範風災，並以樹葉覆蓋及人工割草方式管理果園雜草，再配合使用有機防治資材，讓可可園展現欣欣向榮的景象，引起農友熱烈討論。

觀摩會由該高雄區農改場李文豪助理研究員以簡報解說「可可友善栽培及雜草防治技術」，包含配合錏管抗風支架的可可樹整枝模式、修剪要領、草生栽培及覆蓋抑制蓆的優缺點。接著由陳明吟助理研究員介紹應用非農藥防治資材管理可可園常見病蟲害。

園主張東明最後分享果園有機栽培心得與經營理念，並說明該果園如何與周邊廠商及研究單位跨域合作，開發可可殼的循環利用產品，並帶著農友參觀他的可可有機栽培管理及雜草綜合管理要領，與會農友討論熱烈。

戴順發場長表示，臺灣可可果莢生產的收益有限，需透過後續特色化的加工加值，才能創造倍數經濟效益。而張東明所生產的可可豆相較於一般傳統農法更具市場區別性，加上他具有食品加工業的經驗，熟稔發酵加工，且對於風味也較敏感，開發的可可產品讓品嘗過的消費者讚不絕口。
 

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