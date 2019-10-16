陳其邁看韓國瑜「阿拉丁神燈」：上次塞子這次換神話故事？





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，自去年選市長時以「浴缸塞子」為例說明外交議題後，這次再以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大比喻兩岸關係，行政院副院長陳其邁16日受訪時表示，國際事務或兩岸關係不像爬樹，也不是用神話故事作比喻，韓國瑜應該很具體的提出政策主張

前國民黨立委林郁方在政論節目中尋問韓國瑜若當總統如何讓兩岸恢復外交休兵，韓國瑜表示，一般認為神燈較大、戒指較小，但5千萬華人大多數認同孫中山創立的中華民國，民進黨一旦拋棄中華民國走向台獨，就是搬石頭砸腳，自斷生機，切斷中華文化會讓下一代心靈枯槁，整個中華文化體系會愈離愈遠，戒指上的小精靈威力就會愈來愈小。

對於韓國瑜的「阿拉丁神燈」比喻，陳其邁相當不以為然，他在16日出席民進黨中執會前受訪時表示，兩岸關係或亞太地區安全情勢，都是很實際的問題，不是神話故事。

陳其邁說，處理兩岸關係要有很具體的政策主張跟國際事務經驗，韓國瑜過去比較沒有這方面的歷練，反而花很多時間去選舉造勢，希望對方能針對具體的事物多用功，多涉略一些兩岸事務，多了解國際情勢。

話鋒一轉，陳其邁也表示，國際事務或兩岸關係不像爬樹，也不是用神話故事作比喻，韓國瑜應該很具體的提出政策主張，比如說是不是反對一國兩制？是不是反送中？不是用神話故事、用浴缸塞子，來迴避兩岸政策。

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