F-16V性能提升被爆「嚴重落後」　嚴德發：2023年如期完成

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍142架F-16A/B戰機正在漢翔升級為F-16V，但立法院預算中心日前發布評估報告指出戰機出廠時程延宕，遭質疑是因為負責的漢翔公司將心力放在新式高教機。對此，國防部長嚴德發16日受訪時表示，F-16A/B戰機構改案跟新式高教機是兩回事，各有自己的團隊，人力不會有衝突，構改案已克服相關問題，可在民國2023年完成F-16A/B戰機性能提升。

空軍142架F-16A/B戰機正在漢翔升級為F-16V，但立法院預算中心日前發布評估報告指出，戰機出廠時程延宕，若進度恢復不如預期，恐對台灣空防戰力產生影響。外界質疑F-16A/B戰機構改延宕，是因為負責的漢翔公司將心力放在新式高教機。

嚴德發16日上午赴立法院外交及國防委員會備詢，他表示F-16A/B戰機構改案跟新式高教機是兩回事，各自有自己的團隊，人力不會互相衝突，構改案已克服相關問題，可在2023年完成F-16A/B戰機性能提升。

嚴德發指出，F-16A/B戰機構改案進度延宕是因為之前有發生一些非計畫性、工程上的困難窒礙，但在空軍整合美商洛馬、專案團隊，在漢翔及美方相關人員的協助下，已克服問題，進度逐漸趕上，可在2023年如期如質完成性能提升。

嚴德發說，空軍現有戰機有能力進行聯合防空捍衛空防，今年3月發生中共軍機逾越海峽中線，空軍也應處得宜，空軍捍衛空防沒有問題，請民眾放心。

空軍司令部也發布新聞稿表示，新式高教機專案是為落實國機國造政策，委由漢翔公司研製生產，克服萬難，達成國人對國防自主的期待。另外，F-16型戰機構改案執行初期，發生非計畫性故障改正時程，致使進度不如預期，此兩者間並無關聯、相互影響，亦無產生衝突。

空軍司令部指出，為使構改符合專案計畫進度，已積極協調美方與漢翔公司，藉由專案團隊研討，克服初期構改窒礙，精進構改流程及加速出廠作業，全案可依計畫期程如質於2023年完成。

空軍司令部強調，為因應F-16型戰機構改執行，空軍已調整主力戰機部隊任務賦予，並配合各式防空部隊輪值，可有效維護我空防戰力，籲請國人放心。

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