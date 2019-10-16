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人類才是真兇　年碳排量為地球火山噴發100倍

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▲人類因工業革命製造出大量的二氧化碳。（圖／美聯社）

▲人類因工業革命製造出大量的二氧化碳。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

英國劍橋大學皇后學院的火山學和岩石學教授瑪莉（Marie Edmonds）表示，人類的文明活動造成的二氧化碳排放量，比地球上的火山活動總排放量還多出許多。每年火山活動噴發的二氧化碳加起來約3700萬噸，但在2018年人類活動的碳排放量卻是37億噸，足足相差了100倍。

瑪莉表示，許多全球暖化否定說的支持人士，為了推卸人類的責任，總是認為火山活動才是造成二氧化碳排放量高的主要元兇，然而，事實卻並非如此。

▲日本淺間火山。（圖／美聯社）

▲日本淺間火山。（圖／美聯社）

另外，阿肯色大學（University of Arkansas）的地質學教授瑟琳娜（Celina Suarez）也說，在很久以前的歷史中，地球曾經發生過災難，在那次災難中所排出的二氧化碳和現今人類的碳排量差不多。由此可知，我們正處於相同嚴重的碳災難之中。

這個碳排量的研究是由一個國際組織進行，經過長達10年的研究終於發現如此驚人的事實。瑟琳娜也警告，人類的碳排量已經超過了地球的負荷了，即使大自然會自我平衡，但也不會在對人類有意義的時間範圍內達成，因為6500萬年前的全球暖化，也是經過了好幾百萬年才恢復。

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全球暖化碳排量二氧化碳火山火山噴發

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