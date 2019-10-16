崑大視傳系動畫國際競賽傳捷報　國際賽表現亮眼

▲崑山科技大學視覺傳達設計系賴新容、朱庭緯的畢製動畫《無人街廳》，參與「2019泰達杯青年創意設計大賽」，榮獲「數字動畫類」佳作，非常不容易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學動畫作品近年來備受業界肯定，參與「2019泰達杯青年創意設計大賽」及第1屆西班牙停格影展，榮獲佳作及最佳浪漫動畫獎，表現相當亮眼。

視覺傳達設計系賴新容、朱庭緯的畢製動畫《無人街廳》近日參與「2019泰達杯青年創意設計大賽」，與42個國家、16353件作品共同交流、爭奪獎項，最終榮獲「數字動畫類」佳作，非常不容易。

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「2019泰達杯青年創意設計大賽」國際比賽自2015年開辦至今已邁入第5屆，分為「產品設計類」、「數字動畫類」、「視覺設計類」、「廠商指定類」等5項，今年以「Empathy」（同理心）為主題，意為「人同此心，心同此理。」要換位思考，隨時抱持同理心。崑大視傳系學生以優異的動畫表現從各國一時之選的參賽者中，勇奪數字動畫類佳作，全校與有榮焉。

指導老師鄧偉炘表示，賴新容、朱庭緯同學動畫表現技法非常特別，角色動畫和運鏡先以3D動畫的方式去模擬，再輔以2D電繪的方式來完成整部動畫，因此角色的動作和運鏡比一般2D動畫的表現還要順暢，而且也節省很多製作時間。《無人街廳》另一個特色是先取得音樂製作者的版權，再根據音樂節奏去發想動畫內容，也因為如此，整部戲的節奏掌控非常到位。故事依據上班族的日常去解構、重組一成不變的工作內心衝擊，角色的變形設計和背景畫面結合充滿新奇的想像空間，吸引觀眾的目光。本部動畫在國內已獲得8項得獎和入圍，這次再添一項國際獎項，令人感到驕傲。

鄧偉炘說，崑大視傳系的動畫在國內一直享有超高名氣，老師教學向來以嚴謹態度審視學生作品，務求畢業能成為國內優秀動畫人才為教學目標，而學生表現也不負眾望，年年獲獎無數，優異表現曾受教育部部長親自表揚，畢業校友的業界表現也備受肯定。以今年為例，江佳芫參與3D特效製作的電影《返校》獲得極高評價，首映當天受邀上台接受觀眾們掌聲致意。吳修維和賴俊傑參與今年金鐘獎頒獎典禮動畫製作，典禮壯觀的3D畫面令人驚嘆。而石艾玄的動畫作品「Destroyed」更是獲得今年美國艾美獎提名，這也是她連續第二年入圍美國艾美獎，是真正的台灣之光！

據了解，「2019泰達杯青年創意設計大賽」是國際比賽，由大陸天津經濟技術開發區管委會和泰達社會管理委員會主辦，天津泰達創意文化傳媒有限公司承辦，合作單位包括台灣工業設計協會、新加玻設計業總商會、韓國工業設計協會、日本工業設計協會、印度工業聯合會、香港設計總會合作辦理，崑大學生在競爭激烈的國際賽事中脫穎而出，令人激賞！

▲崑山科技大學參加第1屆西班牙停格影展，榮獲佳作及最佳浪漫動畫獎，表現相當亮眼。

第1屆西班牙停格影展日前盛大登場，此影展向全球徵件並遴選出最佳動畫影片、最佳劇情動畫、最佳浪漫動畫獎等近10個獎項。崑山科技大學視訊傳播設計系畢業製作動畫作品《巴特》（BOT）榮獲最佳浪漫動畫獎，是該影展唯一一部台灣獲獎影片，表現相當亮眼。





西班牙停格影展是針對停格動畫所舉動的動畫比賽，崑大視訊系獲獎的動畫短片《巴特》由王菁郁、蔡函玲、奚嘉鴻、黃廷偉、林子涵等五位成員組隊製作，劉勇明老師指導。故事描述機器人巴特在某次機緣下，必須把布玩偶蕾娜塔的雙腿給修理好，木訥的巴特在相處過程中被貼心的蕾娜塔所觸動，但最終卻必須送她回到原主人的身邊，劇情傳達天下沒有不散的宴席，以及珍惜當下的理念。雙方的情感互動描述細膩，透過停格動畫的表現手法與華麗精緻的美術設定，讓整部作品呈現出唯美又溫馨的氛圍，是一部能觸動各個年齡層的動畫小品。





導演王菁郁同學表示，劇本撰寫時，原本只希望能夠創造出鋼鐵與布料間的碰撞與差異，直到後續才開始為兩位主角注入感情，讓故事增添感性的元素，最終成品讓成員很滿意。作品除了在國內獲得放視大賞、螺絲起子影展入圍，以及技專院校電腦動畫競賽佳作等肯定，本次更榮獲國際影展肯定，這份遲來的畢業禮物，也是學校與系上爭光，成員們都相當開心。

