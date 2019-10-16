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中央「卡韓」？　行政院：明年補助高雄預算達787億元

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▲▼韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜宣布請假。（資料照／記者賴君欣攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委李俊俋16日在立法院表示，高雄市長韓國瑜上任以來一直質疑中央「卡韓」，到底有沒有？對此，行政院秘書長李孟諺強調「是誤會」，中央並沒有卡誰，且明年度中央補助高雄預算達787億元。

立法院內政委員會16日審查行政院院本部明年度總預算，民進黨立委李俊俋質詢時質疑，韓國瑜上任不到一年，就要請假3個月，其中「扣薪假」達57天，中央有無法規可以管？並指出韓國瑜上任以來只列席過2次行政院會，比其它六都直轄市長都少，批評連行政院會都不來，卻對外說中央卡韓，縣市長表現得好不好，民眾自有公評。

李俊俋問，到底中央有沒有卡韓？李孟諺強調，「這是誤會」，中央沒有「卡韓」或是卡高雄，明年度中央編列對高雄的一般跟專案性補助達787億元。

另一方面，李俊俋指出，根據《公務人員行政中立法》11條，「公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假」，此次選舉自12月13日起可依法請假。李孟諺則解釋，直轄市長請假是備查，不是政院核准。

而「公務人員請假規則」明定，直轄市長事假是7天，第一年有14天年假。李俊俋表示，韓國瑜14天年假已請了2小時，7天不扣薪事假已請了6天，病假則請了2小時，他也質疑，根據高雄市政府人事處說法，市長需捐出的月薪為19萬6320元，但韓國瑜扣薪假是57天，為何是19萬元？李孟諺則回答「不知道」。

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