游盈隆：呂秀蓮出線不會改變總統大選　但肯定影響立委選局

▲ 呂秀蓮。（資料照／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前副總統呂秀蓮投入2020總統大選連署，且有信心可以跨過28萬384人的連署門檻。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆16日在臉書分析，若呂秀蓮連署成功並不會改變2020總統選舉結果，但肯定會影響立委選局。

游盈隆表示，在總統選情方面，從目前三人競爭的態勢看，未來如果沒有出現重大意外事件，例如蔡英文論文門事件沒有繼續發酵、惡化，「蔡英文將會穩定領先抵達終點，順利連任成功。」擔心呂秀蓮的參選會拉下蔡英文，顯然是想太多了。

游盈隆指出，在三腳督的情形下，蔡英文與民進黨陣營很不希望呂秀蓮衝出來參選，因為，蔡總統第一任三年多執政表現沒得到民心，加上民進黨總統初選風波不斷，眼前選情暫時的領先主要是因為韓國瑜這個競爭對手太弱、太差、太使人不放心，以及整個外部政治大環境對蔡英文有利，所以，蔡英文陣營會期待這場選舉早早順利結束就好，不希望有任何變數出現。

游盈隆認為，「呂秀蓮若出線，對2020大選的影響主要是立委局，而不是總統局。」他分析，台灣目前小黨林立，各主要小黨，包括台灣民眾黨、時代力量、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟、親民黨都對不分區席次有很高的期待。但因為選舉制度規定，政黨至少要獲得百分之五政黨票，才能分配不分區席次。

游盈隆說，在兩大黨保守估計至少囊括百分之七十五政黨票的情形下，眾小黨要如何贏得至少百分之五的政黨票？假定眾小黨能爭取的政黨票只有百分之二十五，五個主要小黨如果平分的話，平均每黨將各獲百分之五，但這種情況出線的機率很小，所以眾小黨之間的競爭或廝殺會很激烈，這還不包括其他5、6個更小的政黨，新黨、台聯、綠黨、社民黨、樹黨等等，的虎視眈眈。

游盈隆強調，當呂秀蓮順利出線，將顯著帶動喜樂島的選戰氣勢，衝擊眾小黨立委選局是可以預期的，也因此，眾小黨並不樂見呂秀蓮順利出線。

▲ 台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者林敬旻攝）

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