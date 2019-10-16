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辣人妻裝可憐博同情...外遇還1女侍多男！小王驚覺頭冒綠光　怒向她老公爆料

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劈腿，兩性，男女。（圖／示意圖／達志影像）

▲林男主動向洪姓人妻丈夫坦承姦情，但卻聽聞洪夫曾說過他「靠官司裝病賺了16萬」，氣得提告誹謗。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台南報導

林姓男子與洪姓人妻發生婚外情，但無意間發現洪女還有多名小王，驚覺受騙，於是向洪女丈夫坦承2人姦情，以及洪女有多名小王的事。然而，洪女事後竟找來另名陳姓小王騷擾林男妻小，且陳男還轉述洪夫曾說，「他是低收入戶，就靠官司來賺錢，打官司不用錢，靠官司裝病賺了16萬。」林男氣得告洪夫誹謗，但法官認為這並沒有毀損其名譽，判林男敗訴。

判決書指出，林男與洪女是多年好友，2017年間洪女因為婚姻不美滿，羨慕林男的婚姻生活，在博得林男同情後，進而主動積極邀約他出遊，2人因此陷入熱戀，還多次在摩鐵及安平空屋發生關係。

然而，林男在無間發現洪女同時有多名小王，認為自己遭到欺騙感情，氣得主動向洪夫坦承2人姦情，並告知對方洪女還連劈好幾腿。洪女為了阻止林男告狀，竟找來陳男騷擾林男妻小，且因為林男妻子與洪女有訴訟官司，鄰居還曾看見疑似陳男到家門口放話，讓林男全家因此心生畏懼。

另外，林男對陳男提起妨害名譽訴訟，而2人的官司進行調解時，陳男說洪夫曾對他提到，「他們是低收入戶，就靠官司來賺錢，戶頭沒錢，就不用扣錢，打官司不用錢，靠官司裝病賺了16萬，真是可恥。」讓林男氣得另外對洪夫提告誹謗，並求償15萬元，另外請求法官嚴懲、阻止言語霸凌的行為。

洪夫到庭後辯稱，洪女在摹帖並沒有跟林男發生關係，台南地檢署也對此以不起訴處分，而他也只有跟陳男說過，「林男是低收入戶、打官司不用錢」，但沒有說「「打官司裝病賺了16萬元，真是可恥」，請林男要負實質的舉證責任。

台南地院審理時，發現林男確實領有區公所的中低收入戶證明書，以及聲請訴訟救助，而洪夫僅說「林男是低收入戶、打官司不用錢」，這些話在客觀上並沒有毀損名譽的意思，因此判林男敗訴。全案可上訴。

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