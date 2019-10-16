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拿下兩岸網文大賽首獎　台灣作家宴平樂「用民俗為輕小說加料」

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▲▼第二屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮。（圖／記者陳政錄攝）

▲臺灣作家宴平樂拿下首獎。（圖／記者陳政錄攝，下同。）

記者陳政錄、蔡紹堅／杭州報導

第二屆「兩岸青年網路文學大賽」9月21日在杭州頒獎，台灣作家宴平樂的作品《六合槍》從682部作品中脫穎而出，拿下一等獎。《六合槍》的故事從民間傳說取材，背景設定在民初軍閥混戰時期，有傳統武術、家國情懷，也有兒女情愫。

宴平樂受訪中表示，兩岸都是以中文創作，台灣的創作者對於大陸市場也有嚮往，但對於怎麼進入大陸市場，可能不夠了解，也有很多疑惑，藉由這次的比賽，正好可以更了解到市場，也更了解兩岸的交流。

▲▼第二屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮。（圖／記者陳政錄攝）

宴平樂是台中清水人，國中二年級寫下人生第一本小說，之後就一直有寫作的習慣，學生時代經常在上課偷寫小說，但大學讀的卻是電機工程系，出社會還當了兩年的保險業務員，一直到參加百萬徵文比賽獲得亞軍，第一部作品出版後，才成為專職作家。

宴平樂目前共出版了101本書，以奇幻、玄幻風格的輕小說佔最大宗，值得注意的是，宴平樂的取材非常廣泛，中國古代的「紫微斗數」，民間傳說的「官將首」「黑白無常」都是他的靈感來源，如《黑白無常與惡魔姬君》這一部作品，嚇人的黑白無常就被大大的「萌化」，改編成穿著黑衣、白衣的「蘿莉」。

除了小說，宴平樂今年還出版了一本勵志作品《與媽祖有約》，以自身七年來跟隨媽祖遶境的經歷，向讀者介紹這個台灣地表最大的「人類遷移活動」，講述香客、遶境者背後的感人故事，也從中找尋心靈成長的啟發。

此外，宴平樂也在知名內容網站《鍵盤大檸檬》擔任駐站作家，目前已經有30多篇文章，幾乎都是取材於生活，有跟隨媽祖遶境的觀察、保險業務員工作的體會，還有嚇人的靈異故事。

▲▼第二屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮。（圖／記者陳政錄攝）

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