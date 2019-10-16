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影／foodpanda新公告再調高獎金門檻　外送員哀號：每半月砍一次薪

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記者陳涵茵／台北報導

外送員車禍意外頻傳引發各界關注，連勞動部也介入稽查，外送平台業者foodpanda更於今（16日） 向內部公告最新獎金制度，相較今年7月單件獎金，不僅調高外送件數門檻，連每單配送最高獎金也從120元調降成110元，外送員一片哀號。

▲▼師大附中門口擠爆FOODPANDA外送員。（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲foodpanda外送員。（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

foodpanda最新公告在「靠北熊貓」引起大批foodpanda外送員不滿，最新公告相較今年7月份，10月16日起至31日，單件獎金標準，配送金最低門檻從180件提高至191件；原第180至375件區間，每單85元，提高到191件至412件區間，原本601件以上，每單配送金額可達120元則取消。級距不停往上爬，讓大部分外送員苦喊「錢越來越難賺」、「全職熊貓要餓死、兼職也要跑路了」、「每半月砍一次薪水」。

▲foodpanda外送獎金制度。（圖／ETtoday資料照）

▲foodpanda10月下半最新外送獎金制度。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

已從事快遞工作長達7年的潘姓外送員表示，自己雖然是兼職，但foodpanda每半個月結算一次的獎金制度加上每小時3單限制，根本很難達到外界想的一個月10萬收入，他每個月則是落在300多單區間。他也無奈表示：「有朋友每日跑單13至14小時，幾乎不眠不休，也沒有月收10萬，錢真的很難賺。」

另外，有外送員提及收到官方通知，提醒外送員遵守交通法則，若有交通違規事宜收到相關客訴，將停權一日。對此，潘姓外送員表示，公司一直有宣導交通安全，但未收到最新交通違規懲戒公告。對於最近外送意外頻傳勞動部大動作勞檢一事，外送員聲浪分成兩派，他則表示，外送員相較普通上班族時薪確實較高，彈性也大，自然必須承受高意外風險，傾向於少賺點錢，希望能有勞、健保與保險保障，畢竟身體只有一副，錢可以再賺。

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