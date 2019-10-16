綠線明年通車！藍橘線規劃中　盧秀燕：台中捷運要像雙北四通八達

▲市議員李麗華詢問捷運藍線是否延伸至太平？盧秀燕肯定回答。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市捷運綠線預計明年底通車，藍線規劃作業今年3月完成議價決標，橘線籌備也積極進行，市長盧秀燕16日強調，台中有29個行政區，捷運發展是她任內非常重要的政策，未來目標希望像雙北一樣，捷運四通八達，帶給市民便利交通，並達到各區域迅速均衡發展目標。

▲盧秀燕希望台中捷運未來能像雙北一樣四通八達。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫今天在市議會進行「捷運藍線、橘線進度及綠線延伸到大坑、大屯計畫」專案報告，包括市議員李麗華、李天生、徐瑄灃、周永鴻、吳瓊華、陳廷秀、賴佳微等人都發言質詢捷運進度。

李麗華表示，捷運藍線在前市長胡志強任內有規劃延伸到太平，到了林佳龍變沒了，因此她詢問未來是否會延伸到太平？盧秀燕答說，「答案是有」，市民殷切的期盼，市府會全力推動。

葉昭甫補充，藍線主線目前正進行綜合規劃，市府將盡快完成藍線延伸至太平的可行性研究，預定明年完成。

徐瑄灃、周永鴻則質詢橘線會不會延伸到神岡區？葉昭甫說明，目前路線規劃自台中國際機場起，沿中清路經水湳經貿園區，至台中車站後續往屯區，提供旅客往來機場、市區的便捷服務，並串聯市區及屯區，連結港市交通。