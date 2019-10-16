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社會 社會焦點 保障人權

照顧到床上！志工帶她進房「撞擊牆壁」...少女聽水聲傻眼：感覺做不該做的事

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲他擔任志工卻對少女伸出魔爪，事件曝光後還瞎扯「緊張到無法勃起」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／桃園報導

一名黃姓男子在一間國際兒童村擔任志工，沒想到2018年3月他竟趁機朝一名有輕度智能障礙的15歲少女伸出魔爪，先是撫摸胸部，手指伸入私密處，接著又發生性行為。事件曝光，黃男竟瞎扯因為太緊張小兄弟站不起來。但法院檢視各項事證後，仍判他有期徒刑1年，可上訴。

根據判決書，黃男負責協助生活輔導員照顧機構內的孩童，2018年3月23日晚間10時許，竟先在客廳撫摸15歲少女小綠（化名）的胸部，再深入內褲撫摸小綠的私密處指侵，最後再把小綠帶進房內發生性關係。完事後小綠跟其它院童談及此事，整件事情才這麼傳開。

黃男辯稱，雖然有出手撫摸小綠的胸部，但沒有更進一步的動作，2人進房後，他因為太緊張而無法勃起。但小綠在偵查及審理時，供詞都清楚指出，被撫摸胸部、摸下體、性侵，過程中還「感覺痛痛的」，當場打臉黃男說法。

除此之外，當時與2人同處客廳的少女也在偵查及審理時證稱，「有聽到手指插入陰道的聲音，感覺他們在做不該做的事」，也有聽到房間傳來「類似搬桌椅撞牆壁的聲音」，小綠事後也有告訴她這件事，另外，少女在審理時也提到，有聽到怪怪的聲音，是水聲，「我覺得那個聲音就是黃男用手指插入小綠陰道的聲音」，但她轉頭查看，視線卻被擋住，後來聽見房間傳來碰撞聲。

法院認為，雖然小綠領有輕度障礙證明，但詢問相關用詞，她都明白字詞的意涵，且小綠與少女沒有誣陷黃男的必要，審酌黃男犯後態度難認良好，決定依14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處他有期徒刑1年。全案仍可上訴。

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