台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

▲癌症威脅大，除了建立健康的生活習慣降低罹癌機率，康健人壽建議女性也要提早做好醫療保障規劃轉移癌症風險。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

10月為國際乳癌防治月，乳癌為台灣女性頭號癌症，發生率第1位、死亡率第4位，對婦女健康威脅極大。美國癌症研究所（AICR）指出，高達38%的乳癌可以預防，因此，衛生福利部建議女性應該從年輕時即遠離菸、酒，注意飲食均衡，養成規律的運動習慣，減少接觸塑化劑等有害物質，以及定期篩檢等5大防癌行動降低後天因素所導致的罹癌風險。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽致力讓民眾擁有更健康、更幸福、更安心的未來，除了養成健康的生活習慣降低罹癌機率，女性朋友也要提早做好醫療保障規劃轉移癌症風險，建議選擇一次性給付金額較高，且提供按月給付的癌症保障。

邵駿崴認為，除了可以在罹癌初期有充足資金選擇最好的治療方式，也能長期補貼生活支出大幅降低家屬的工作壓力與經濟重擔，是對抗病魔最有力的後盾，另外再搭配實支實付保障，降低自費醫療風險、擴大癌症防護網。

過去被視為絕症的癌症，在各種新式療法與藥物的出現下逐漸轉變為可治療、控制的疾病，但醫藥與治療的支出卻也因此大幅增加，像是標靶治療等自費醫療方式都不包含在傳統癌症險的理賠範圍。另外還有各種「隱形花費」如營養品、看護或是特殊病房等都需要額外支付，動輒數十甚至數百萬的醫療費用可能為自己和家人的生活帶來嚴重衝擊。

康健人壽表示，推出「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」為全台第一張結合癌症與實支實付保障的健康外溢保單，幫助消費者減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果，保戶健檢結果符合保單條件就能年年享有最高20%保費回饋，讓客戶省下費用、賺到健康。

「愛要及實」專案提供累計最高160萬元癌症定額給付，讓保戶在罹癌初期有足夠資金治療外，還可按月領取重度癌症照護保險金，最高每月2萬元、保證給付60個月。有別於一般癌症險僅提供一次性給付後保險效力即終止。

該保單不論是原有癌症復發、轉移，或是新癌症，保戶仍可繼續安心享有實支實付醫療保障，以及每次額外給付最高3000元的癌症放射治療保險金或癌症化學治療保險金，不限理賠次數，保障不中斷。

康健人壽表示，該保單保障範圍廣，不論癌症、生病和意外住院醫療或是門診手術，都能透過實支實付保障填補「健保未補助的自費項目」，減輕自費醫療的財務壓力，且有更多彈性可選擇適合自己的治療方式。