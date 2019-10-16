　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲癌症威脅大，除了建立健康的生活習慣降低罹癌機率，康健人壽建議女性也要提早做好醫療保障規劃轉移癌症風險。（圖／康健人壽提供）

▲癌症威脅大，除了建立健康的生活習慣降低罹癌機率，康健人壽建議女性也要提早做好醫療保障規劃轉移癌症風險。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

10月為國際乳癌防治月，乳癌為台灣女性頭號癌症，發生率第1位、死亡率第4位，對婦女健康威脅極大。美國癌症研究所（AICR）指出，高達38%的乳癌可以預防，因此，衛生福利部建議女性應該從年輕時即遠離菸、酒，注意飲食均衡，養成規律的運動習慣，減少接觸塑化劑等有害物質，以及定期篩檢等5大防癌行動降低後天因素所導致的罹癌風險。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽致力讓民眾擁有更健康、更幸福、更安心的未來，除了養成健康的生活習慣降低罹癌機率，女性朋友也要提早做好醫療保障規劃轉移癌症風險，建議選擇一次性給付金額較高，且提供按月給付的癌症保障。

邵駿崴認為，除了可以在罹癌初期有充足資金選擇最好的治療方式，也能長期補貼生活支出大幅降低家屬的工作壓力與經濟重擔，是對抗病魔最有力的後盾，另外再搭配實支實付保障，降低自費醫療風險、擴大癌症防護網。

過去被視為絕症的癌症，在各種新式療法與藥物的出現下逐漸轉變為可治療、控制的疾病，但醫藥與治療的支出卻也因此大幅增加，像是標靶治療等自費醫療方式都不包含在傳統癌症險的理賠範圍。另外還有各種「隱形花費」如營養品、看護或是特殊病房等都需要額外支付，動輒數十甚至數百萬的醫療費用可能為自己和家人的生活帶來嚴重衝擊。

康健人壽表示，推出「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」為全台第一張結合癌症與實支實付保障的健康外溢保單，幫助消費者減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果，保戶健檢結果符合保單條件就能年年享有最高20%保費回饋，讓客戶省下費用、賺到健康。

「愛要及實」專案提供累計最高160萬元癌症定額給付，讓保戶在罹癌初期有足夠資金治療外，還可按月領取重度癌症照護保險金，最高每月2萬元、保證給付60個月。有別於一般癌症險僅提供一次性給付後保險效力即終止。

該保單不論是原有癌症復發、轉移，或是新癌症，保戶仍可繼續安心享有實支實付醫療保障，以及每次額外給付最高3000元的癌症放射治療保險金或癌症化學治療保險金，不限理賠次數，保障不中斷。

康健人壽表示，該保單保障範圍廣，不論癌症、生病和意外住院醫療或是門診手術，都能透過實支實付保障填補「健保未補助的自費項目」，減輕自費醫療的財務壓力，且有更多彈性可選擇適合自己的治療方式。

 
ET快訊
Apple跟瑤瑤借30萬：不想在演藝圈工作了！「結局反轉」她
Line Pay驚傳系統故障無法支付　官方證實：原因釐清中
foodpanda新公告再調高獎金門檻　外送員哀號：每半月砍
快訊／嘉義太保「貨車對撞」衝入稻田　2人拋飛重傷命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山代理董座　金管會出招要2次「面試」

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　嚇退阿公阿嬤！壽險公會憂保費大幅減少

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

外送員撞到人「機車強制險會啟動」　最高理賠200萬

金管會前10月開罰金融業1.87億　保險業挨罰破億元奪冠

隱瞞「既往症」2年一定會理賠？　保險公司可拒賠

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」！前9個月獲利387億元、年成長57%

遺產E劇場／為節稅自願放棄國籍　期間未滿兩年仍遭課稅還被處漏稅罰

斜槓青年「3大必備保障」曝光！在外兼差美食外送員　也要調整意外險職業等級

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山代理董座　金管會出招要2次「面試」

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　嚇退阿公阿嬤！壽險公會憂保費大幅減少

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

外送員撞到人「機車強制險會啟動」　最高理賠200萬

金管會前10月開罰金融業1.87億　保險業挨罰破億元奪冠

隱瞞「既往症」2年一定會理賠？　保險公司可拒賠

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」！前9個月獲利387億元、年成長57%

遺產E劇場／為節稅自願放棄國籍　期間未滿兩年仍遭課稅還被處漏稅罰

斜槓青年「3大必備保障」曝光！在外兼差美食外送員　也要調整意外險職業等級

微甜女神酸酸求抖內…粉絲怨「騙我」　她怒控經紀公司塑造拜金形象

肚子痛爆！16歲女國手一踢…腫瘤「狂轉3圈」　醫剖開驚：已經黑掉了

爭風吃醋全武行！50年同學當街互毆　警一記「大外割」KO完勝

壁蝨還分好多種帶原疾病不同　小心艾利希體、焦蟲症

華聞快遞／54家涉海企業在深交所上市　總市值超3000億元人民幣

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

黃國昌遭抹黑怒嗆「不道歉就報警」　鄉民出來面對了

人妻一躍而下...3千萬房秒成「凶宅」！他崩潰：不敢相信　與孩子得賠300萬

立志成為小當家？汪「客廳下麵炒菜」瞇眼懺悔　媽回家崩潰

新台幣連二貶...收盤貶值3.6分　以30.722元兌1美元作收

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

保險熱門新聞

既往症一定會理賠？保險公司可拒賠

外送員撞到人　機車強制險會啟動

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」

「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統

金管會大開罰！金融業挨罰1.87億

國產汽車失竊理賠排行榜出爐　TOYOTA奪冠

出國必買旅平險！網路投保秒生效

保險業者建議美食外送員可投保3種保險　另加保營業用機車險

壽險公會：投資型保險收入比例將大幅提升

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　壽險公會擔憂

斜槓青年在外兼差「3大必備保障」曝光

為節稅自願放棄國籍　期間未滿兩年仍遭課稅還被處漏稅罰

一張表懂車禍調解官要看的單據

「保單借款」6大優點　專家這麼說

更多熱門

相關新聞

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　壽險公會擔憂

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　壽險公會擔憂

金管會要求各壽險公司，針對70歲以上保戶購買投資型保單時，必須錄音錄影，讓高齡保戶充分了解保單的特性及風險，不過這項新措施卻嚇退了阿公阿嬤！壽險公會最新統計資料指出，今年上半年70歲以上購買投資型保單的人數降到1萬人，新契約保費收入僅173億元，相比2018整年的3.3萬人與540億元，估計全年70歲以上投資型保單的新契約件數及初年度保費收入都將「大幅減少」。

壽險公會：投資型保險收入比例將大幅提升

壽險公會：投資型保險收入比例將大幅提升

金管會大開罰！金融業挨罰1.87億

金管會大開罰！金融業挨罰1.87億

既往症一定會理賠？保險公司可拒賠

既往症一定會理賠？保險公司可拒賠

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」

關鍵字：

康健人壽癌症險癌症乳癌保險雲保險

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面