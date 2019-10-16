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大陸首座橫跨橫斷山脈長隧　雲南「新華隧道」正式開通

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▲新華隧道正式開通。（圖／翻攝自微博／昆明鐵路）

▲新華隧道正式開通。（圖／翻攝自微博／昆明鐵路）

實習記者周依儒／綜合報導

雲南大臨鐵路的新華隧道於15日正式開通，這是中國大陸第一座超過10公里且通過橫斷山脈縱谷區的隧道，全長12.3公里，是中緬國際鐵路中最重要也是最難的工程之一，因為橫斷山脈的的地形險峻、河谷深、地質構造又複雜，因此參與此隧道建設的的工作人員都必須克服高水壓、高地熱和高地震烈度等問題。

負責建設的中鐵二院經理羅云飛表示，隧道內的溫度可以達到攝氏40度以上，為了保障施工人員的安全和機器設備正常運作，他們每天都用兩台37萬瓦的超大功率電風扇向隧道內送風，同時也每天從隧道外180公里的地方運送10噸的冰塊進去，提高施工效率。

中鐵二院的另一位經理趙凡表示，由於隧道的出口下方就是瀾滄江，斜上方又是儲水量150億立方公尺的大型水庫，但整個隧道的施工作業是位於在水庫下方100多公尺處，相當於頂著150億立方公尺的水壓，非常辛苦。而新華隧道經過4年的建設，順利開通後也將成為之後的川藏、滇藏鐵路的技術參考。

大臨鐵路的全長約202公里，是中緬國際鐵路中重要的鐵路路段之一，預計將在2020年底通車，若是通車後，大理至臨滄只需要3小時就可到達，臨滄也將結束沒有鐵路通車的日子，更有助於中國和臨邊滇緬國家國家的交通發展。

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