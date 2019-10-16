蔡英文接見AIT主席　莫健：美國重視台灣！這是印太區域安全核心

▲總統蔡英文於總統府接見AIT主席莫健。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日接見AIT主席莫健時表示，未來兩年將向美採購總值達37億美元農產品期盼在這個良好的基礎上，盡速啟動洽簽台美雙邊貿易協定。莫健在致詞時強調，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。

蔡英文表示，今年是台灣關係法立法40週年，台美關係也達到幾十年來最好的狀態，9月台美剛舉辦印太民主治理諮商的首屆對話，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）上週也來到台灣參加首屆的太平洋對話，這些都是台美關係日益密切的最佳例證。

蔡英文指出，在經貿方面，台灣9月籌組農業訪問團訪美，預計未來兩年將採購總值達37億美元的農產品，期盼在這個良好的基礎上，盡速啟動洽簽台美雙邊貿易協定，促進雙方貿易進一步的成長。

蔡英文說，台灣和美國多年來攜手合作捍衛自由、民主跟人權等普世價值，一起為區域繁榮發展做出共識，「身為國際社會負責任的一員，台灣面對中國的打壓，我們不會放棄國際事務的參與，也不會放棄對民主自由生活方式的堅持。」

蔡英文表示，台灣將持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

莫健在致詞時則說，台灣是美國非常重視的夥伴，讓我們一起共同面對區域的挑戰，一起合作促進國際規範以及像是宗教自由、民主治理等價值。

莫健表示，美國非常重視台灣的安全，認為這是印太區域安全的核心部分，也持續關切兩岸關係的和平及穩定。他說，上週的第一次台美太平洋對話也證明了美國對於台灣的支持，以及美國對台灣和太平洋區域及全球各地友邦的支持。這也是為什麼持續協助擴展台灣的國際空間，建立經濟以及人與人之間的關係，並且維持密切的安全合作。

他特別強調，美國反對任何一方片面的改變現狀，因為這樣子的改變會破壞過去10幾年的和平穩定以及發展的區域框架，「美國人認為台灣從戒嚴演變成為民主燈塔，是這個時代最偉大的成就，這項得來不易的成就必須要能維持。」

▼總統蔡英文於總統府接見AIT主席莫健。（圖／總統府提供）

