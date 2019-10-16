Office 2010明年終止延伸支援　微軟呼籲用戶升級

▲2020年10月13日終止Office 2010的延伸支援。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟周一（14日）宣布，將於2020年10月13日終止Office 2010的延伸支援。該公司鼓勵用戶採用其訂閱制文書軟體服務Office 365。

Office 2010於2010年6月15日推出， 為目前最後一個可支援Windows XP及Windows Vista的Microsoft Office版本。負責Microsoft 365的微軟副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）周一宣布，Office 2010的支援將於2020年10月13中止，微軟將不再為Office 2010的缺陷提供技術支援、錯誤修正或安全性修正，用戶也不會再收到Microsoft Update所提供的Office 2010軟體更新。這意味著，用戶的Office 2010雖然可繼續運作，但可能將暴露在嚴重且可能有害的安全性風險中。

微軟建議用戶在這一年內升級Office，如訂閱Office 365，或購買Office 2019。斯帕塔羅表示，該公司推出Office 2010時的目標是協助客戶使用一流的工具發掘他們的潛力，並提供其工作效率。「10年後，生產力的定義發生了巨大的變化。」由於雲端及人工智慧的推動，Office 365已成為Office的未來，微軟相信它是確保業務成功和安全所需的工具。

自Office 2010後，微軟透過Office 365添增了許多新功能及增強部分功能。包括進階版的Word、Excel及PowerPoint，並加入協作功能，讓用戶輕鬆地與其他人共用並合作、編輯內容，並即時提供意見反應。除此之外，微軟還為Office 365用戶提供1TB的OneDrive雲端儲存空間，讓用戶可隨時隨地在任何裝置上存取及儲存檔案。除此之外，OneDrive也配備了偵測勒索軟體等安全防護功能，已進一步保護用戶的資料。

斯帕塔羅表示，Office 2010的終止支持也標示著一個時代的結束。「雖然我喜歡成為一個致力於建立最佳生產力工具以釋放人的潛力的團隊的一員，但真正激發我動力的是看到雲端技術的未來。而Office 2010甚至是Office 2019都沒有上述的功能。」斯帕塔羅強調，要建構更多的功能，我們就需要雲端功能，「項技術使我們能夠與您這樣的客戶合作，共同創造工作場所的未來。」

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