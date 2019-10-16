阿嬤午夜跌坐巷弄間…哭泣「想回家」！暖警求助「單純崙背人」12分鐘找到家

▲西螺分局崙背分駐所最快速尋家案件，成為鄉鎮裡警民合作佳話。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局西螺分局崙背分駐所15日午夜獲報，指市區有一位阿嬤跌倒，巡邏中的分駐所所長與警員即前往，發現阿嬤年約八旬，哭泣發抖無法正確回答問語，在阿嬤身無證件，苦無辦法之下，陳所長將阿嬤身影拍下放到臉書社群「尋家」，頓時湧入大量通報電話，這件最快速尋家案件成為鄉鎮裡警民合作佳話。

西螺分局崙背分駐所昨日接近午夜11點多接獲民眾來電報案，指稱市區正義路一處小巷中有阿嬤跌坐在地，正在附近巡邏中的分駐所所長陳泯澔與康姓警員隨即趕往，到場發現阿嬤疑似有失智現象，口中呢喃要回家，見阿嬤僅貼身帶一件被子並無證件，先行帶回分駐所安置休息，想辦法找到阿嬤家屬。

所長陳泯澔指出，員警使用人臉辨識系統查詢後發現系統中並無阿嬤資料，他心想如與縣政府社會處聯繫必受安置，又見阿嬤流淚發抖呢喃著「要回家」，心感不捨，還是希望能盡快將阿嬤送回家，便將阿嬤清楚影像貼文至臉書社群《單純崙背人》，果真奏效！ 僅12分鐘即有鄉親留言通知阿嬤居住何處。

陳泯澔調到崙背分駐所當所長之前是名刑警，發揮情報搜集精神，在臉書社群上留下「這位阿婆是誰的家屬，走失了，請速與崙背分駐所聯絡，或有人知道他是誰，也麻煩告訴我們，那麼晚了阿婆想回家」；在迅速找到阿嬤的家後，也隨即於貼文下方回覆留言表示，「敬愛的鄉民，謝謝您們的幫助，我不認識你但我誠心謝謝您，我們崙背所每位同仁在謝謝大家幫忙，謝謝！」

崙背分駐所陳所長說，真正團結力量大，面對身上無證件又無法於機器辨識系統辨別的狀況下，認為可以讓鄉親一起幫忙試試看，放上臉書地方社群果真奏效，進而聯繫到家屬將阿嬤帶回，十分鐘內湧入十幾通通知電話，笑稱比通報通緝犯還快！也讓值班員警電話接到手軟。

▲熱心鄉親瞬間湧入大量來電通報阿嬤住所，值班員警電話接到手軟。（圖／記者蔡佩旻攝）

家屬表示阿嬤平時很少出門，可能趁家人在忙走出去，家人都沒發現，幸好警方快速聯繫上，將阿嬤帶回，非常感謝。警方呼籲，家中若有失智長者，應不定時幫忙拍下穿著與特徵，可協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件等物，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或到各分局偵查隊申請建立指紋檔。

▲崙背分駐所所長陳泯澔將阿嬤清楚影像貼文至臉書社群《單純崙背人》。 （圖／翻攝自Facebook／單純崙背人））

▲熱心民眾一眼認出阿嬤，文章貼出後僅12分鐘即通報阿嬤住處。 （圖／翻攝自Facebook／單純崙背人）

▲陳所長在迅速找到阿嬤的家後，也隨即於貼文下方留言感謝鄉親幫忙。（圖／翻攝自Facebook／單純崙背人）

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