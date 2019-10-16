陸客影響故宮門票收入下降！南院「10人只有1人買票參觀」

▲故宮尤其南院的購票參觀人數，受到陸客減少衝擊影響。（資料圖／故宮南院提供）

記者林育綾／綜合報導

受到陸客來台限制影響，故宮參觀人數大幅下滑。立委蔣乃辛提出統計，故宮購票率年年衰退，北院這4年下降了約20%，南院這3年降了12%，「今年南院等於10人中僅1人買票進場參觀」，直批荒謬，故宮也回應將會加強國際宣傳。

立法院教育及文化委員會今（16）日審查國立故宮博物院109年總預算，其中「規費收入」（9成為門票收入）編列9.4億，少於去年的11億，讓立委們紛紛提出質疑，最後提案增列為10億。

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立委蔣乃辛提出統計資料表示，故宮北院的購票率，2015年有87.29%，但2019年至9月為止降到67.08%；而南院購票率在2016年為22.87%，今年9月降到10.56%，下滑了12%，等於「入場參觀的10人當中，只有1人買票。」

故宮預估今年總參觀人數達492萬人，蔣乃辛認為除了人數成長外，「購票率也應該要逐年提升」，若以平均購票率，北院佔7成、南院佔3成估算，門票收入顯然低估太多。 多名立委也提出，要求故宮11月應提出增加參觀人數的計畫及評估內容。

立委李麗芬也表示，雖然陸客來台人數逐年下降，但外國人來台觀光的總人次卻逐年上升，去年（2018）更創歷史新高，卻只有故宮受到陸客來台人數限縮而影響，「顯示出故宮對於旅客結構的變化，欠缺反應能力。」

故宮院長吳密察回應，規費收入確實有9成來自門票，也一直很努力增加購票人數，而購票主力仍是外國人和陸客，他不否認陸客是不穩定因素，「因此明年會積極到國外露出」，例如參加旅展、與歐美博物館相互交流和借展等，期望能增加外國旅客，來取代這不穩定因素。

▲故宮表示，將會提升國際宣傳，增加外國旅客參觀人數。（圖／故宮南院提供，下同）

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