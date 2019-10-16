中正大學推AI無人餐廳　點餐、拉花、沖咖啡機器人全搞定

▲中正大學推AI人工智慧無人餐廳，餐廳內也設有能自動沖泡各式咖啡與製作拉花的機械手臂。（圖／ 中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

機器人也認得熟客？中正大學推出「AI無人餐廳」，只要透過人臉辨識與雲端資料，機器人就能得知熟客的座位、餐點選擇喜好，不僅能快速帶領顧客前往最適合的位置及提供建議菜單，也結合虛擬實境、行動支付點餐與結帳付款，展現未來人工智慧餐廳的具體樣貌。「AI無人餐廳」於今（16日）上午在中正大學圖書館開幕，期盼正式營運後為師生、民眾帶來更便利的餐飲服務。



位於中正大學圖書館三樓藝閣的「AI無人餐廳」結合了人工智慧、機器人、虛擬實境及雲端運算，應用高科技節省人力與時間，是由該校資訊工程系教授張榮貴率領AI無人科技研究團隊，與圖書館長期合作、討論及實驗後建置完成。



中正表示，除了餐廳入口處的迎賓機器人依顧客選擇自動帶位，餐廳內也設有能自動沖泡各式咖啡與製作拉花的機械手臂，以及負責送餐的機器人。透過迎賓機器人的人臉辨識功能，系統將建檔記錄顧客此次消費行為偏好，做為下次帶位和點餐參考。當顧客再度到餐廳消費，機器人將根據前幾次消費記錄，主動提出適合消費者習慣的餐飲選項。而顧客只要使用線上行動支付即可付款結帳，並由機器人將餐點、飲料送到桌上。



中正指出，張榮貴在AI領域有多項技術領先全國，以資訊科技為核心，結合機械、電機、通訊和醫療等，為國內產業界提供完整的解決方案。而該團隊研發的「AI無人餐廳」模組中，如大數據分析顧客偏好、自動推播、座位自動偵測、機器人路徑規劃、防碰撞偵測、多機器人排程功能與溝通、機器人編譯器及遠端監測系統等關鍵技術，未來皆能應用於工廠、醫院、賣場、飯店等。

