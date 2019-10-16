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Uber Eats外送員遭夾撞慘死！左切超越熊貓瞬間...驚悚奪命現場曝光

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記者邱中岳／台北報導

北市1名Uber Eats外送員，13日晚上行經百齡橋時，因變換車道遭後面車輛撞擊，整個連人帶車遭推擠撞上前方休旅車，外送員與機車當場遭夾在2車之間，經搶救後將人送醫仍宣告不治。

警方表示，13日晚上6時許，正值交通尖峰時刻，士林區中正路百齡橋下1名20歲的黃姓外送員，疑因變換車道遭後車追撞，又夾在前車中間當場腹部大量出血，緊急送往醫院。

▲▼謝姓男子當時發現對方變換車道，煞車不及才撞上外送員釀禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝姓男子當時發現對方變換車道，煞車不及才撞上外送員釀禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

而黃姓外送員經過搶救後仍宣告不治，警方對追撞的謝姓駕駛以及前方的周姓駕駛酒測，發現酒測值均為0，而肇事駕駛也表示，當天並沒有吃藥，也沒有精神恍惚。

謝姓駕駛當時駕車準備離開百齡橋時，右側邊有1輛foodpanda的外送機車，隨後又出現1台Uber Eats的外送機車，但突然Uber Eats的外送機車左切變換車道，導致煞車不及才撞上對方。

而謝姓男子也拿出行車紀錄器表示，看到對方突然切過來，一時反應不及直接撞上，沒想到竟造成對方身亡，也表示將會對死亡的外送員負起責任。

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