外婆出殯才露臉！台南親戚「狂嫌圓滿餐」沒撿骨就閃人　回程秒悲劇...網笑了

▲外婆後事全由姊弟倆負責。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友與外婆同住，這個月初老人家離開了，身後事全由他們姊弟操辦，而住在台南的親戚，只有出殯那天才露臉。他表示，對方一家吃圓滿餐時，瘋狂找碴，吃飽喝足後還沒撿骨就閃人，結果回程立刻遭到現世報，驚呆之餘他也不禁直呼，「外婆心腸真軟！」

男網友在「爆廢公社」發文提到，「我平常跟外婆住一起，老人家10月初去世，（後事）是我跟姊姊從頭到尾操辦，而在殯儀館簡單的8天，所有費用都是用外婆的存款支付。」

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一直到公祭那天，住在台南的親戚才終於現身，早上儀式走完、大體火化後，中午大家就一起吃圓滿餐，他傻眼道，「那家子吃飯時嫌東嫌西，一下子不夠鹹一下子太淡，靠北完吃完沒撿骨送塔就回台南。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原本心裡還憋著一股氣的他，在得知親戚回程的路上，跟別台車發生擦撞後，負能量瞬間釋放了，最後他忍不住吐露心裡話，「車大修人沒事，外婆心腸真軟！」

對此，網友們紛紛回應，「看完結局真舒爽」、「雖然很毒，但我笑了」、「看到結局我就放心了」、「外婆眼睛雪亮的」、「很圓滿」、「現代社會，有錢才買得到孝心的居多，這也將會是普遍心態了」。

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