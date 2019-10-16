淡水期間限定「滬尾之役故事館」！重返135年前歷史現場「曾是避難所」

▲淡水「得忌利士洋行」化身為期間限定的「滬尾之役故事館」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市淡水是許多人喜愛旅遊的景點之一，你知道這裡也是大台北重要的軍事守備地嗎？100多年前，台灣被捲入清法戰爭時，在淡水發生的「滬尾之役」更是整場戰爭中難得沒被法國人攻破的戰役，如今「得忌利士洋行」化身為「滬尾之役故事館」，即日起至年底引領民眾了解清法戰爭的前因後果。

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▲得忌利士洋行前棟，在滬尾之役發生當下，也曾是外國商人的臨時避難所。（圖／淡水古蹟博物館提供）



為了紀念1884年發生的「清法戰爭滬尾之役」135周年，淡水古蹟博物館近來規劃一系列相關的文化旅行、活動及展覽，其中「得忌利士洋行」化身為「滬尾之役故事館」，用簡單、明瞭的展覽內容，先一步替民眾勾勒出歷史發生的前因後果。

在戰役發生當時，得忌利士洋行也曾經被當時來台經商的外國人，當作臨時避難所，更加深觀眾與歷史場景的互動性。

▲▼「滬尾之役故事館」用簡單、明瞭的展覽內容，替觀者勾勒出清法戰爭的前因後果。（圖／淡水古蹟博物館提供）

新北市文化局長蔡佳芬表示，「滬尾之役故事館」作為5大展館的前哨站，不僅能引領民眾了解滬尾之役的脈絡，更是文化之旅的休憩小站，也提供完善的旅遊資訊、諮詢服務，而隔壁同時增設了作為遊客資訊中心的「1884 時光驛站」，歡迎遊客一同透過文化之旅了解這場戰役。

▲以簡潔有力的故事內容，引領民眾了解清法戰爭的前因後果。（圖／淡水古蹟博物館提供）



▲滬尾之役故事館的隔壁同時增設了作為遊客資訊中心的「1884 時光驛站」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

新北市政府文化局與淡水古蹟博物館在10月起，於海關碼頭、紅毛城、滬尾礮臺、得忌利士洋行等處，設置5個「清法戰爭135周年紀念主題展館」，包含一系列的展覽與導覽活動。除了「滬尾之役故事館」，淡海輕軌更推出動漫風格的「清法戰爭紀念彩繪列車」，同時發行限量1884份的紀念版一日票。

更多活動與展覽資訊可至官網或「淡水古蹟博物館」粉絲專頁查詢。

▲淡海輕軌推出動漫風「清法戰爭紀念彩繪車」。（圖／新北大眾捷運股份有限公司（淡海輕軌）提供）

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