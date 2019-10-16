賴清德北美喊話：現在是團結的時候！讓蔡英文高票連任

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入倒數階段，綠營最強組合「蔡賴配」逐漸明朗。前行政院長賴清德這次前往美國出訪與僑胞見面，他演講時特別呼籲僑胞明年一定要回台投票，「初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票當選連任。」





▲賴清德出訪美國替蔡英文輔選。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴清德台灣時間16日在美國會見僑胞並發表演說，他也透過臉書向國人喊話，「這次我應民進黨中央與蔡英文總統競選總部安排來美國輔選，第一站抵達舊金山向僑胞演講。此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票當選連任，立委過半，讓台灣繼續壯大。」

賴清德提到，去年九合一民進黨敗選，習五點令基層恐慌，在社會期待下，自己勇敢承擔，冀望進行一場君子之爭。用「民主」團結黨內，凝聚社會分散力量，「我和支持者埾定的完成初選，成功激勵了民進黨，激活了執政團隊。小英並蛻變為2.0，我們在守護台灣的這場大選作出了具體貢獻！」

賴清德向支持者致謝共同寫下深化民主的歷史，在初選過程中，不管是基於對蔡英文總統的支持或擔心黨分裂，對自己登記參選保留，甚至提出批評的朋友，他也要一併感謝。賴清德強調，「你的用心我了解，但在今天，大家可以把初選看得更清楚了，應該可以了解我的苦心，也應該可以釋懷！其實，我們的進退皆不是為了個人，都為了台灣！」

賴清德指出，當初選結果出爐，自己馬上致電卓榮泰主席和蔡英文總統，表達接受初選結果並開記者會，強調香港局勢不斷惡化，初選應該結束，希望大家團結支持蔡英文總統，「這場初選最後的結果，蔡總統得到代表權，承擔重責大任，而我則建立民主的風範，得到尊重。因此，今天來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！」

賴清德這次出訪美國，懇請海外鄉親回來投票，並提到必須完成的三大目標，第一是壯大台灣；其二是團結台灣，合作對抗中共，捍衛國家主權，鞏固自由民主，也維護亞太和平；最後一點是台灣是世界的台灣。

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