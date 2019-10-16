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未來事件交易所：韓國瑜兩岸政策效果起色　與蔡英文差距僅約＄8

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 ▲▼蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

2020總統大選，藍綠雙方各有策略應戰，民進黨部分有前行政院長賴清德及民進黨副秘書長林飛帆赴美替總統蔡英文輔選，爭取海外僑胞支持，國民黨總統參選人韓國瑜則是告假3個月，全力投入2020。根據「未來事件交易所」最新交易顯示，韓國瑜目前持續縮小與蔡英文的價格差距，截至10月15日平均交易價格，蔡英文以$54.09領先韓國瑜$45.8，雙方差距已經僅有$8左右。

未來事件交易所16日發出新聞稿指出，國慶活動及兩岸關係成為藍綠陣營攻防的主戰場，而韓國瑜近期頻頻向蔡英文下兩岸政策辯論戰帖，企圖搶回議題主導權。在雙十國慶上，蔡英文強調「中華民國台灣」是社會最大共識，韓國瑜則提到「台灣人民需要的不是亡國感，而是安全感」，當日，蔡、韓兩人的預測市場都小幅上漲約$1，兩人的演說內容似乎都對自身選情有利，但國慶日後，「蔡英文的價格呈現些微走弱的趨勢」，原因可能與韓陣營提出的兩岸政策有關。

▲▼未來事件交易所截至10/15的平均市場價格。（圖／未來事件交易所提供）

▲未來事件交易所截至10/15的平均市場價格。（圖／未來事件交易所提供，下同）

未來事件交易所提到，韓國瑜競選辦公室13日要求與蔡英文進行兩岸政策辯論，但民進黨方面採取冷處理的方式對於蔡英文的看好度似乎沒有幫助。預測市場價格顯示，蔡英文從國慶日後就下跌至$55以下，韓國瑜則支撐在$45以上。

未來事件交易所認為，顯見主攻兩岸政策，對韓陣營來說，效果相當顯著，一方面可以在「反送中」效應上止血，另一方面藉由兩岸議題的捉對廝殺，促使藍軍基本盤整合歸；值得注意的是，即便還有韓國瑜宣布開始請假拼大選的利空消息，但對於韓國瑜的價格影響不大。

未來事件交易所指出，「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」設立韓國瑜、蔡英文等數位總統參選人的預測市場期貨，清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統，若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反，預測進行時間至2020年01月01日。

▲▼未來事件交易所截至10/15的平均市場價格。（圖／未來事件交易所提供）

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