　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲民進黨議員共同推薦莊競程（前排左1）參選立委 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民進黨議員共同推薦莊競程（前排左1）參選立委。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年大選只剩下87天，台中市13名民進黨議員16日召開記者會，共同推薦台中市第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程，議員們指出，莊競程的專業是生醫工程，正好是國家未來發展的重點產業之一，而同選區的國民黨沈智慧，不但親中，甚至還去連署讓大陸人士享用台灣健保醫療資源的荒謬法案，黨團呼籲選民「保台抗中，並遠離親中立委」。

包括黨團總召李天生、市議員邱素貞、曾朝榮、賴佳微、張家銨、何敏誠、黃守達、張耀中、林德宇、蔡耀頡、何文海、周永鴻、江肇國等，上午在市議會召開「保台抗中，遠離親中」記者會，宣布共同推薦莊競程博士，議員們並高喊「保台抗中，淘汰親中」、「競程所至，親中離開」、「北北屯要贏，有志競程」口號。

李天生、何敏誠和黃守達表示，莊競程研究的是生醫工程，生醫是國家未來發展的重點產業之一，政府每年都編列上百億元預算，但是113席立委中，有生醫工程背景的立委少之又少，因此台灣需要有生醫背景的立委，監督政府執行預算，為民眾看緊荷包。

張家銨表示，她在北屯長大，但是20多年來卻沒有看到北屯的改變，反觀沈智慧擔任立委期間，沒有提出有利民生的法案，竟是提出騎機車要穿反光背心的擾民法案，這種立委大家還要繼續支持嗎？

邱素貞說，沈智慧30年前在國民黨獨大的時期就擔任立委，後來加入親民黨，和當時國民黨的胡志強選台中市長，接著脫黨變成無黨籍，和盧秀燕競爭選立委，選輸了又跑到中西東南區去和黃國書選，結果還是輸了，這種政治變色龍，大家還要再相信她嗎？

曾朝榮指出，莊競程這次出來參選，就是看到香港反送中，受到中共的打壓，而韓國瑜的一國兩制思維，確實令民眾害怕台灣將成為下一個香港。

莊競程表示，他從小在北屯長大，父親以前是做鐵工的，所以他也是勞工之子。這次看到香港反送中運動，遭到中共的不斷打壓。台灣的國際邦交國，也被中共鴨霸的搶走，而不斷地減少，讓他對台灣的未來感到非常憂心，因此才決定要站出來為「保台抗中」盡一份心力。

莊競程說，這次他出來參選，提出「競程五政見」（諧音金城武），包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，台灣已邁入高齡社會，而老人失智症患者也逐年增加，因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

ET快訊
雪莉家屬慟接受屍檢！急救單曝光「還原現場」　警：她做了極端選
劉喬安花名冊揭露13金釵價碼！　辣模「赴美陪3男」進帳126
子涵爆1次7萬賣淫！閨蜜跳出來爆「她被載去打」…心疼揭悲慘過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

不當上班族　多元就業助他翻轉台南左鎮偏鄉！

台南市立委參選人洪秀柱崇德市場拜票　民眾：柱柱姐雙手握庶民

加強山區毒品通報　讓內埔警分局成為「讓人民有感」治安單位

學校引進「得來速」概念　車子進校園有效分流

一家4口騎機車屏東旅遊爆胎　里港警及時協助修復…小弟弟：謝謝警察伯伯

提升防詐效能　學甲警宣導金融機構落實關懷提問

為台南安平國際港的未來　蔡淑惠射出三支箭

完整「生命之鍊」救回不僅是一條生命　更是救回一個家庭

購物不用帶現金　台南環保藏金閣10月拍賣會民眾可刷卡

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

《青春有你2》大咖導師名單公布！　BLACKPINK Lisa露招牌甜笑秒戀愛

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

不當上班族　多元就業助他翻轉台南左鎮偏鄉！

台南市立委參選人洪秀柱崇德市場拜票　民眾：柱柱姐雙手握庶民

加強山區毒品通報　讓內埔警分局成為「讓人民有感」治安單位

學校引進「得來速」概念　車子進校園有效分流

一家4口騎機車屏東旅遊爆胎　里港警及時協助修復…小弟弟：謝謝警察伯伯

提升防詐效能　學甲警宣導金融機構落實關懷提問

為台南安平國際港的未來　蔡淑惠射出三支箭

完整「生命之鍊」救回不僅是一條生命　更是救回一個家庭

購物不用帶現金　台南環保藏金閣10月拍賣會民眾可刷卡

不想只當朋友！男生「10個舉動」代表喜歡你

台灣大賽／多猛、楊志龍G4對決　運彩看好桃猿聽牌

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

Google最新無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods！

台中北屯交通事故原因「這3項」佔最多！第五警分局製影片宣導行車安全

高雄深夜街頭飆速失控自撞　警所前「碰」巨響！員警衝出：3男女滿身血

「秋乏」愛睏起不來？醫教你調整睡眠＆自製養生「3道茶飲」

赤腳嬤走6小時累癱路邊　警叫名字…她俏皮回：你怎麼知道？

「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

女大生軍訓照爆紅！「電眼白膚」仙氣四散　網友直呼：傳說中的側臉殺！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

斗南中天里里長病逝　於12月補選

打通林口八里幹道　侯友宜推動105市道

洪秀柱崇德市場拜票

職業賭場藏身山區警逮60人送辦

桃議員母親質詢局長兒子　畫面輕鬆

「得來速」概念車子進校園有效分流

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

泰籍男童遊廟口迷路　警助返飯店

桃園觀音萬聖南瓜節　10月19日展開

臺灣首部區塊鏈概念電影　新北力挺

視覺模糊開發　八里兼顧人文自然

2020台灣水果酒公益路跑

更多熱門

相關新聞

10/13卓榮泰柯文哲同框台中　卓參加餐會　柯陪子弟兵掃街

民進黨台中市議會黨團13日將為總統參選人蔡英文舉辦募款餐會，席開35桌，黨主席卓榮泰將出席，當天，台灣民眾黨黨主席柯文哲一整天也都在台中，陪同2名黨籍立委參選人掃街，2黨黨主席同框台中，決戰中台灣的選戰氣氛愈來愈濃烈。

朱立倫：韓會有最好「加分」安排

被酸國中學歷　林佳新轟民進黨瞧不起基層

55歲以上免費失智篩檢　台中綠委參選人推醫療政見

館長問房價政策　陳柏惟：政府做厝頭家

關鍵字：

2020台中市立委莊競程

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面