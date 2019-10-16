「保台抗中、遠離親中」　台中13議員推薦莊競程參選立委

▲民進黨議員共同推薦莊競程（前排左1）參選立委。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年大選只剩下87天，台中市13名民進黨議員16日召開記者會，共同推薦台中市第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程，議員們指出，莊競程的專業是生醫工程，正好是國家未來發展的重點產業之一，而同選區的國民黨沈智慧，不但親中，甚至還去連署讓大陸人士享用台灣健保醫療資源的荒謬法案，黨團呼籲選民「保台抗中，並遠離親中立委」。

包括黨團總召李天生、市議員邱素貞、曾朝榮、賴佳微、張家銨、何敏誠、黃守達、張耀中、林德宇、蔡耀頡、何文海、周永鴻、江肇國等，上午在市議會召開「保台抗中，遠離親中」記者會，宣布共同推薦莊競程博士，議員們並高喊「保台抗中，淘汰親中」、「競程所至，親中離開」、「北北屯要贏，有志競程」口號。

李天生、何敏誠和黃守達表示，莊競程研究的是生醫工程，生醫是國家未來發展的重點產業之一，政府每年都編列上百億元預算，但是113席立委中，有生醫工程背景的立委少之又少，因此台灣需要有生醫背景的立委，監督政府執行預算，為民眾看緊荷包。

張家銨表示，她在北屯長大，但是20多年來卻沒有看到北屯的改變，反觀沈智慧擔任立委期間，沒有提出有利民生的法案，竟是提出騎機車要穿反光背心的擾民法案，這種立委大家還要繼續支持嗎？

邱素貞說，沈智慧30年前在國民黨獨大的時期就擔任立委，後來加入親民黨，和當時國民黨的胡志強選台中市長，接著脫黨變成無黨籍，和盧秀燕競爭選立委，選輸了又跑到中西東南區去和黃國書選，結果還是輸了，這種政治變色龍，大家還要再相信她嗎？

曾朝榮指出，莊競程這次出來參選，就是看到香港反送中，受到中共的打壓，而韓國瑜的一國兩制思維，確實令民眾害怕台灣將成為下一個香港。

莊競程表示，他從小在北屯長大，父親以前是做鐵工的，所以他也是勞工之子。這次看到香港反送中運動，遭到中共的不斷打壓。台灣的國際邦交國，也被中共鴨霸的搶走，而不斷地減少，讓他對台灣的未來感到非常憂心，因此才決定要站出來為「保台抗中」盡一份心力。

莊競程說，這次他出來參選，提出「競程五政見」（諧音金城武），包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，台灣已邁入高齡社會，而老人失智症患者也逐年增加，因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。